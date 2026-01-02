India Cricket Schedule 2026: T20 वर्ल्ड कप से IPL तक, कैसा रहेगा भारत का पूरा क्रिकेट साल; यहां देखें पूरी लिस्ट

Team India 2026 Schedule: जैसे ही भारत 2026 में कदम रखेगा, पुरुष सीनियर क्रिकेट टीम को एक बिज़ी शेड्यूल का सामना करना पड़ेगा जिसमें हाई-स्टेक ICC टूर्नामेंट और ज़बरदस्त द्विपक्षीय प्रतिद्वंद्विता शामिल हैं. T20 वर्ल्ड कप की सह-मेज़बानी से लेकर इंग्लैंड के पूरे व्हाइट-बॉल दौरे तक, यह साल जेंटलमैन गेम के सभी फॉर्मेट में भारत की गहराई को परखने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हमेशा की तरह सुर्खियों में रहेगी, भले ही खेल के कुछ दिग्गज टूर्नामेंट को अलविदा कह दें. एशियाई खेलों में क्रिकेट की वापसी भी इस महाद्वीपीय इवेंट को खास बनाती है, जिसमें भारतीय टीम की भागीदारी जापान में होने वाले इस चार साल के इवेंट में रोमांच और मसाला जोड़ेगी.

टीम इंडिया का 2026 का पूरा क्रिकेट शेड्यूल:

न्यूजीलैंड का भारत दौरा

भारत के लिए, साल की शुरुआत घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आठ मैचों की लिमिटेड-ओवर्स सीरीज़ से होगी. यह सीरीज़ T20 वर्ल्ड कप के लिए मुख्य तैयारी का मौका होगी.

वनडे:

11 जनवरी: पहला वनडे – वडोदरा

14 जनवरी: दूसरा वनडे – राजकोट

18 जनवरी: तीसरा वनडे – इंदौर

T20I:

21 जनवरी: पहला T20I – नागपुर

23 जनवरी: दूसरा T20I – रायपुर

25 जनवरी: तीसरा T20I – गुवाहाटी

28 जनवरी: चौथा T20I – विशाखापत्तनम

31 जनवरी: पांचवां T20I – तिरुवनंतपुरम

ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप (फरवरी – मार्च)

यह बड़ा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जिसमें भारत और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन की सह-मेज़बानी करेंगे. परिचित उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों का फायदा होने के कारण, मेन इन ब्लू पर घरेलू ज़मीन पर ट्रॉफी बरकरार रखने का बहुत ज़्यादा दबाव होगा, खासकर कुछ साल पहले वनडे वर्ल्ड कप में मिली नाकामी के बाद.

IPL 2026 (मार्च – मई)

इंडियन प्रीमियर लीग गर्मियों का मुख्य आकर्षण बनी रहेगी. दो महीनों के लिए, इंटरनेशनल ड्यूटी पीछे छूट जाएंगी क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी इस खेल के सबसे अमीर फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के लिए एक साथ आएंगे.

IPL के बाद, भारत रेड और व्हाइट-बॉल क्रिकेट के मिश्रण के साथ इंटरनेशनल एक्शन में लौटेगा.

भारत में अफगानिस्तान (जून)

एक छोटी सीरीज़ जिसमें एक टेस्ट मैच और तीन वनडे शामिल हैं.

इंग्लैंड का भारत दौरा (जुलाई)

एक हाई-प्रोफाइल व्हाइट-बॉल दौरा जिसमें पांच T20I और तीन वनडे शामिल हैं.

T20I:

1 जुलाई (चेस्टर-ले-स्ट्रीट), 4 जुलाई (मैनचेस्टर), 7 जुलाई (नॉटिंघम), 9 जुलाई (ब्रिस्टल), 11 जुलाई (साउथम्पटन).

वनडे: 14 जुलाई (बर्मिंघम), 16 जुलाई (कार्डिफ), 19 जुलाई (लॉर्ड्स).

अगस्त और सितंबर के महीनों में, भारत पड़ोसी देशों का दौरा करेगा.

श्रीलंका का दौरा (अगस्त)

दो मैचों की टेस्ट सीरीज़. ये मैच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) स्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं.

बांग्लादेश का दौरा (सितंबर)

एक दौरा जिसमें तीन वनडे और तीन T20I शामिल हैं, जो पहले से स्थगित असाइनमेंट को पूरा करेगा.

एशियाई खेल (19 सितंबर – 4 अक्टूबर)

क्रिकेट जापान में एशियाई खेलों में वापस आ रहा है. जबकि सीनियर टीम द्विपक्षीय ड्यूटी में व्यस्त हो सकती है, भारत से एक प्रतिस्पर्धी T20 टीम मैदान में उतारने की उम्मीद है.

भारत में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज

मानसून के बाद के व्यस्त समय में अफगानिस्तान तीन T20I के लिए वापस आएगा, जिसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पूरी सीरीज़ (3 वनडे और 5 T20I) होगी.

भारत साल का अंत न्यूजीलैंड के विदेशी दौरे और श्रीलंका के खिलाफ आखिरी घरेलू सीरीज़ के साथ करेगा.

न्यूजीलैंड का दौरा (अक्टूबर – नवंबर)

एक फुल-स्केल दौरा जिसमें दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच T20I शामिल हैं. भारतीय सर्दियों से ठीक पहले न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में खेलना बल्लेबाजी यूनिट के लिए एक कड़ी परीक्षा होगी.

भारत में श्रीलंका (दिसंबर)

2026 का कैलेंडर घर पर शेरों के खिलाफ तीन वनडे और तीन T20I के साथ समाप्त होगा.

