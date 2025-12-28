Home > क्रिकेट > टी-20 वर्ल्ड कप से लेकर एशियन गेम तक…साल 2026 में किन टीमों के साथ भिड़ेगी इंडिया? यहां देखें- पूरा शेड्यूल

टी-20 वर्ल्ड कप से लेकर एशियन गेम तक…साल 2026 में किन टीमों के साथ भिड़ेगी इंडिया? यहां देखें- पूरा शेड्यूल

Team India 2026 Full Schedule: साल 2026 का पूरा शेड्यूल सामने आ गया हैं. साल 2026 में टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी. साल 2026 का पूरा शेड्यूल यहां देखें.

By: Sohail Rahman | Published: December 28, 2025 4:45:49 PM IST

India cricket Schedule 2026
India cricket Schedule 2026


India Cricket Schedule 2025: साल 2025 खत्म होने में अब बस 3 दिन बच चुके हैं. साल 2026 में टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा? आइए विस्तार से जानते हैं. साल 2026 टीम इंडिया के लिए अब तक के सबसे बिजी सालों में से एक होने वाला है, जिसमें घरेलू सीरीज, विदेशी दौरे और बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट्स का पूरा शेड्यूल है. T20 वर्ल्ड कप की सह-मेज़बानी से लेकर इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के मुश्किल दौरों तक, शुभमन गिल की टीम लगातार एक्शन में रहेगी. यहां साल के लिए भारत के क्रिकेट रोडमैप और उन टीमों का पूरा ब्यौरा दिया गया है जिनसे वे भिड़ेंगे.

You Might Be Interested In

टीम इंडिया 2026 में अपने अभियान की शुरुआत न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज़ से करेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरे में 5 T20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मैच होंगे, जो 11 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेंगे. यह सीरीज साल का भारत का पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट होगा.

कब से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप 2026? (When will the T20 World Cup 2026 start?)

एक दशक के लंबे इंतज़ार के बाद भारत एक बार फिर ICC T20 वर्ल्ड कप की सह-मेज़बानी करेगा, जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में डिफेंडिंग चैंपियन अपनी घरेलू जमीन पर खिताब बचाने का लक्ष्य रखेंगे.

You Might Be Interested In

IPL के बाद अफगानिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया (After IPL 2026 Team India will face Afghanistan)

IPL 2026 के खत्म होने के बाद भारत अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा, जिसमें एक टेस्ट मैच और तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी. हालांकि फिक्स्चर कन्फर्म हो गए हैं, लेकिन सही तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं.

अरबपतियों के आइलैंड पर Cristiano Ronaldo का ठिकाना! 2 लग्जरी विला खरीदकर मचाया तहलका

इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया (Team India will be touring England)

इसके बाद भारत इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल दौरे पर जाएगा, जहां वे 5 T20I और तीन वनडे मैच खेलेंगे. सूर्यकुमार यादव T20 टीम की कप्तानी करेंगे और इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी करेंगे. ऐसे में भारत इंग्लिश परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक होगा.

टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी टीम इंडिया (Team India will tour Sri Lanka for the Test series)

अगस्त में टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगी. सीरीज़ का शेड्यूल अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह साल के दूसरे हिस्से में भारत के लिए एक अहम रेड-बॉल असाइनमेंट होगा.

अफगानिस्तान के साथ दूसरी भिड़ंत (Second clash with Afghanistan)

सीजन में बाद में भारत एक बार फिर अफगानिस्तान का सामना करेगा, इस बार तीन मैचों की T20I सीरीज में भारत और अफगानिस्तान आपस में भिड़ेंगे. वेन्यू और तारीखों के बारे में अभी डिटेल्स सामने नहीं आई है. आगे इस बारे में जानकारी सामने आएगी.

Viral Video: बस एक कैच और स्टैंड में बैठा ये युवक बन गया करोड़पति, जानिए क्या है पूरा मामला

एशियाई खेलों में भागीदारी (Participation in the Asian Games)

भारत 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में भी हिस्सा लेगा. पारंपरिक रूप से BCCI इस इवेंट के लिए दूसरी टीम भेजता है. पिछले एडिशन में भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में शानदार सफलता हासिल की थी.

वेस्टइंडीज का भारत दौरा (West Indies tour of India)

जब भारत की बी टीम एशियन गेम्स में खेलेगी, तो सीनियर टीम घर पर वेस्टइंडीज की मेज़बानी करेगी. कैरेबियाई दौरे में तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैच शामिल हैं.

टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया (Team India will tour New Zealand for Test and ODI series)

अक्टूबर के आखिर में टीम इंडिया दो टेस्ट और तीन वनडे मैचों के लिए न्यूजीलैंड जाएगी, यह दौरा नवंबर तक चलेगा. न्यूजीलैंड में भारत के साधारण टेस्ट रिकॉर्ड को देखते हुए यह सीरीज कप्तान शुभमन गिल के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी.

साल के आखिर में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज (Series against Sri Lanka at the end of the year)

भारत 2026 सीजन का समापन श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज से करेगा, जिसमें तीन वनडे और तीन टी20I मैच होंगे, जो राष्ट्रीय टीम के लिए एक एक्शन से भरपूर साल का अंत होगा.

क्या पंत होंगे ड्रॉप, ईशान-अय्यर की होगी वापसी? न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में होने जा रहा है सबसे बड़ा उलटफेर! पढ़िए पूरी खबर

You Might Be Interested In
Tags: asian gamesIndia cricket schedule 2025rohit sharmaT20 WORLD CUP 2026virat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025
टी-20 वर्ल्ड कप से लेकर एशियन गेम तक…साल 2026 में किन टीमों के साथ भिड़ेगी इंडिया? यहां देखें- पूरा शेड्यूल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टी-20 वर्ल्ड कप से लेकर एशियन गेम तक…साल 2026 में किन टीमों के साथ भिड़ेगी इंडिया? यहां देखें- पूरा शेड्यूल
टी-20 वर्ल्ड कप से लेकर एशियन गेम तक…साल 2026 में किन टीमों के साथ भिड़ेगी इंडिया? यहां देखें- पूरा शेड्यूल
टी-20 वर्ल्ड कप से लेकर एशियन गेम तक…साल 2026 में किन टीमों के साथ भिड़ेगी इंडिया? यहां देखें- पूरा शेड्यूल
टी-20 वर्ल्ड कप से लेकर एशियन गेम तक…साल 2026 में किन टीमों के साथ भिड़ेगी इंडिया? यहां देखें- पूरा शेड्यूल