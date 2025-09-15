भारत को इस तरह हरा देता पाकिस्तान, वीरेंद्र सहवाग ने खोला टीम इंडिया का सबसे बड़ा राज
भारत को इस तरह हरा देता पाकिस्तान, वीरेंद्र सहवाग ने खोला टीम इंडिया का सबसे बड़ा राज

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला एकतरफा रहा. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अब वीरेंद्र सहवाग ने बताया है कि पाकिस्तान कैसे भारत को हरा सकता है.

By: Divyanshi Singh | Published: September 15, 2025 3:47:11 PM IST

IND VS PAK
IND VS PAK

Asia Cup 2025:  इस बीच पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसके लिए भारतीय टीम  की निंदा की और कहा कि यह खेल भावना के अनुरूप नहीं था. पाकिस्तान क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला एकतरफा रहा. टीम इंडिया ने आसानी से 7 विकेट से मैच जीत लिया. इस मैच में टीम इंडिया इतनी मजबूत दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था कि इस टीम को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. हालांकि, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इस टीम को हराने का तरीका बताया है. वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान की हार के बाद कहा कि भारतीय टीम सिर्फ एक ही तरीके से हार सकती है. आइए आपको बताते हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा.

वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा ?

वीरेंद्र सहवाग ने सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि टीम इंडिया काफी मजबूत है और उसे तभी हराया जा सकता है जब वो खुद बहुत खराब खेले. सहवाग ने कहा, ‘भारतीय टीम बहुत अच्छी है, वो तभी हारेगी जब वो बहुत खराब खेलेगी. टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, अच्छे गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं. इस टीम में 6-7 गेंदबाज हैं. दूसरी टीम को बस यही दुआ करनी होगी कि भारत का दिन बहुत खराब हो और उनका दिन अच्छा हो, तभी ये टीम हार सकती है.’ इस भारतीय टीम को हराना थोड़ा मुश्किल है.

मैच से पहले हाथ मिलाने को लेकर हुई 30 मिनट की मीटिंग, इंडियन टीम से BCCI के अधिकारियों ने कही थी ये बात

अजय जडेजा ने कही ये बात

अजय जडेजा ने भी टीम इंडिया को सर्वश्रेष्ठ बताया, उन्होंने इस टीम को दुनिया की सबसे मज़बूत टी20 टीम बताया. जडेजा ने कहा, ‘भारतीय टीम बहुत अच्छी है. यह मैच या टूर्नामेंट नहीं, आप पिछले डेढ़ साल में कोई भी टूर्नामेंट देख लीजिए, आपने पिछला विश्व कप भी जीता है, टेस्ट मैच ज़रूर ड्रॉ रहा था, उसे छोड़ दीजिए, इस समय दुनिया की कोई भी टीम टी20 फ़ॉर्मेट में उनके सामने टिक नहीं सकती.’

सूर्यकुमार ने नहीं मिलाया हाथ तो ACC के सामने रोने लगे पाक के टीम मैनेजर, अब PCB ने उठाया बड़ा कदम

भारत जीत का बड़ा दावेदार है

टीम इंडिया ने एशिया कप के दोनों मैच एकतरफ़ा अंदाज़ में जीते हैं. पहले मैच में यूएई पर 9 विकेट से जीत मिली थी, जबकि दूसरे मैच में टीम इंडिया पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में कामयाब रही. भारतीय टीम सुपर 4 में पहुँच गई है और ऐसा लग रहा है कि यह टीम बहुत आसानी से फ़ाइनल में प्रवेश कर जाएगी. टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखते हुए लग रहा है कि ख़िताब भी उसके नाम होगा.

किसने बजवाया पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह जलेबी बेबी? खुलासे के बाद दंग रह गए लोग

भारत को इस तरह हरा देता पाकिस्तान, वीरेंद्र सहवाग ने खोला टीम इंडिया का सबसे बड़ा राज

भारत को इस तरह हरा देता पाकिस्तान, वीरेंद्र सहवाग ने खोला टीम इंडिया का सबसे बड़ा राज

