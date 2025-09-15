भारत को इस तरह हरा देता पाकिस्तान, वीरेंद्र सहवाग ने खोला टीम इंडिया का सबसे बड़ा राज

Asia Cup 2025: इस बीच पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसके लिए भारतीय टीम की निंदा की और कहा कि यह खेल भावना के अनुरूप नहीं था. पाकिस्तान क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला एकतरफा रहा. टीम इंडिया ने आसानी से 7 विकेट से मैच जीत लिया. इस मैच में टीम इंडिया इतनी मजबूत दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था कि इस टीम को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. हालांकि, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इस टीम को हराने का तरीका बताया है. वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान की हार के बाद कहा कि भारतीय टीम सिर्फ एक ही तरीके से हार सकती है. आइए आपको बताते हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा.

वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा ?

वीरेंद्र सहवाग ने सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि टीम इंडिया काफी मजबूत है और उसे तभी हराया जा सकता है जब वो खुद बहुत खराब खेले. सहवाग ने कहा, ‘भारतीय टीम बहुत अच्छी है, वो तभी हारेगी जब वो बहुत खराब खेलेगी. टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, अच्छे गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं. इस टीम में 6-7 गेंदबाज हैं. दूसरी टीम को बस यही दुआ करनी होगी कि भारत का दिन बहुत खराब हो और उनका दिन अच्छा हो, तभी ये टीम हार सकती है.’ इस भारतीय टीम को हराना थोड़ा मुश्किल है.

अजय जडेजा ने कही ये बात

अजय जडेजा ने भी टीम इंडिया को सर्वश्रेष्ठ बताया, उन्होंने इस टीम को दुनिया की सबसे मज़बूत टी20 टीम बताया. जडेजा ने कहा, ‘भारतीय टीम बहुत अच्छी है. यह मैच या टूर्नामेंट नहीं, आप पिछले डेढ़ साल में कोई भी टूर्नामेंट देख लीजिए, आपने पिछला विश्व कप भी जीता है, टेस्ट मैच ज़रूर ड्रॉ रहा था, उसे छोड़ दीजिए, इस समय दुनिया की कोई भी टीम टी20 फ़ॉर्मेट में उनके सामने टिक नहीं सकती.’

भारत जीत का बड़ा दावेदार है

टीम इंडिया ने एशिया कप के दोनों मैच एकतरफ़ा अंदाज़ में जीते हैं. पहले मैच में यूएई पर 9 विकेट से जीत मिली थी, जबकि दूसरे मैच में टीम इंडिया पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में कामयाब रही. भारतीय टीम सुपर 4 में पहुँच गई है और ऐसा लग रहा है कि यह टीम बहुत आसानी से फ़ाइनल में प्रवेश कर जाएगी. टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखते हुए लग रहा है कि ख़िताब भी उसके नाम होगा.