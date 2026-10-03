IND vs WI: टीम इंडिया ने बनाया छक्कों का नया रिकॉर्ड, इंग्लैंड को छोड़ा पीछे, क्या टूटेगा ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड?

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में छक्कों का नया रिकॉर्ड बना दिया है. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार, 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 351 रन बनाए. टीम के लिए केएल राहुल ने नाबाद 129 रन की शानदार पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 59 रन बनाए.

इस मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों ने जमकर छक्के लगाए. तीसरे वनडे में टीम इंडिया के बल्ले से कुल 17 छक्के निकले. केएल राहुल ने अपनी नाबाद शतकीय पारी के दौरान 6 छक्के लगाए. वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 4, रोहित शर्मा ने 3 और नमन धीर तथा अंशुल कंबोज ने 2-2 छक्के लगाए. न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे इस मुकाबले की खास बात यह भी है कि यह इस मैदान पर खेला गया पहला वनडे मैच है.

इंग्लैंड का पुराना रिकॉर्ड टूटा

तीसरे मैच में 17 छक्के लगाने के बाद भारत के इस सीरीज में कुल 45 छक्के हो गए. इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इंग्लैंड ने मार्च 2021 में भारत दौरे पर तीन मैचों की सीरीज में कुल 37 छक्के लगाए थे. अब भारत ने 45 छक्कों के साथ यह आंकड़ा काफी पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं, यह किसी भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में भारत का सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बन गया है.

ऑस्ट्रेलिया के नाम है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड अभी ऑस्ट्रेलिया के नाम है. ऑस्ट्रेलिया ने 2013 में भारत के खिलाफ छह मैचों की सीरीज में 66 छक्के लगाए थे. वेस्टइंडीज ने भी 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू सीरीज में 66 छक्के जड़े थे. भारत की बात करें तो इस सीरीज में रोहित शर्मा 12 छक्कों के साथ सबसे आगे हैं. विराट कोहली ने 10, शुभमन गिल ने 9 और केएल राहुल ने 6 छक्के लगाए हैं.