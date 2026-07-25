IND vs ZIM: ईशान-तिलक की ताबड़तोड़ पारी, अभिषेक के 3 विकेट, जिम्बाब्वे को हरा टीम इंडिया ने जीती सीरीज

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India vs Zimbabwe: भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 रन से बड़ी जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम केवल 129 रन पर सिमट गई. भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 17.5 ओवर के भीतर ही ऑलआउट कर दिया और मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया. भारत ने इस तरह यह सीरीज भी अपने नाम कर ली.
भारत की शुरुआत आक्रामक रही, लेकिन वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 9 गेंदों में 20 रन बनाकर रिचर्ड नगारावा का शिकार बने. उन्होंने अपनी छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया. इसके बाद अभिषेक शर्मा भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और 8 गेंदों में 8 रन बनाकर ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर आउट हो गए. हालांकि, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने एक छोर संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 44 गेंदों पर 81 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. मध्यक्रम में तिलक वर्मा ने विस्फोटक अंदाज दिखाया और सिर्फ 29 गेंदों में नाबाद 60 रन ठोक दिए और भारत का स्कोर 219 रन तक पहुंचा दिया.
जिम्बाब्वे की खराब शुरुआत
जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही. भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से लगातार विकेट झटके, जिससे मेजबान टीम दबाव में आ गई. शुरुआती झटकों के बाद जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सका. नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और टीम मुकाबले में कभी वापसी नहीं कर पाई. जिम्बाब्वे की ओर से ब्रायन बेनेट ने 32, रयान बर्ल ने 20, मरुमनी ने 24 रन बनाए.
भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया दम
जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही. भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से लगातार विकेट झटके, जिससे मेजबान टीम दबाव में आ गई. शुरुआती झटकों के बाद जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सका. नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और टीम मुकाबले में कभी वापसी नहीं कर पाई. जिम्बाब्वे की ओर से ब्रायन बेनेट ने 32, रयान बर्ल ने 20, मरुमनी ने 24 रन बनाए.
भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया दम
भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच में शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की. तेज गेंदबाजों ने शुरुआती सफलता दिलाई, जबकि स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रन बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी. जिम्बाब्वे के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए और 17.5 ओवर में पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई. भारत के लिए गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने 3 विकेट लिए. इसके अलावा यश ठाकुर ने 2 और प्रिंस यादव ने भी दो विकेट लिए.