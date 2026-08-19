IND vs SL: टीम इंडिया की जीत के 5 हीरो, जो गॉल में श्रीलंका के बने ‘काल’, 165 रनों से जीता पहला टेस्ट

Team India Win 5 Heroes: भारत ने श्रीलंका को गॉल टेस्ट मैच में 165 रनों से हरा दिया है. भारत ने श्रीलंका को मैच की चौथी पारी में 372 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में श्रीलंका 206 के स्कोर पर ही ढेर हो गई, जिससे भारत ने मैच अपने नाम कर लिया. श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा ने दूसरी पारी में अकेले लड़ाई लड़ी. उन्होंने 84 रन बनाए, जबकि कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने 59 रनों की पारी खेली. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए. मानव सुथार ने दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए. उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल किए. जानें भारत की जीत के 5 बड़े हीरो…

देवदत्त पडिक्कल

बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल इस मैच में टीम इंडिया के नए स्टार बनकर सामने आए. उन्होंने गॉल टेस्ट की पहली पारी में 167 रनों की मैराथन पारी खेली. इसके दम पर भारत ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी. इसके बाद दूसरी पारी में भी देवदत्त पडिक्कल ने 44 रन बनाए, जिससे भारतीय टीम श्रीलंका के सामने बड़ा टारगेट खड़ा कर सकी.

ऋषभ पंत

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पहली पारी में सिर्फ 39 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की. पंत ने दूसरी पारी में 69 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली, जिससे टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए. अगर पंत बड़ी पारी नहीं खेलते, तो टीम इंडिया श्रीलंका को बड़ा टारगेट नहीं दे पाती.

मानव सुथार

24 साल के स्पिनर मानव सुथार इस मैच में टीम इंडिया के सबसे बड़े एक्स फैक्टर बनकर सामने आए. उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए, जिसके चलते श्रीलंका सिर्फ 284 पर सिमट गई. इसके बाद दूसरी पारी में भी सुथार ने 6 विकेट चटकाए. इस तरह सुथार ने कुल 10 विकेट लिए और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. सुथार ने गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी थोड़े रन बनाए.

रविंद्र जडेजा

भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी गॉल टेस्ट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. जडेजा के बल्ले से भले ही बड़ी पारी नहीं आई, लेकिन गेंद से उन्होंने कमाल किया. जडेजा ने मानव सुथार के साथ मिलकर पहली पारी में श्रीलंका को 284 पर रोका. उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट चटकाए. इसके बाद दूसरी पारी में भी जडेजा ने 1 विकेट हासिल किया.

केएल राहुल

भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल भी टीम इंडिया की जीत के बड़े हीरो रहे. उन्होंने पहली पारी में 82 रनों की शानदार पारी खेली और देवदत्त पडिक्कल का बखूबी साथ निभाया. इसके बाद दूसरी पारी में भी राहुल ने 35 रन बनाए.