Home > क्रिकेट > IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा, अगले राउंड में बनाई जगह, पाक टूर्नामेंट से बाहर

IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा, अगले राउंड में बनाई जगह, पाक टूर्नामेंट से बाहर

भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अहम मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली. हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक ने दो-दो गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने भी गोल दागा.

By: Satyam Sengar | Published: August 19, 2026 8:40:16 PM IST

भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा.
भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा.


India vs Pakistan Hockey world cup 2026: भारत ने बुधवार को नीदरलैंड्स के एम्सटेलवीन में खेले गए हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने न सिर्फ अपने चिर प्रतिद्वंद्वी को टूर्नामेंट से बाहर किया, बल्कि अगले राउंड में भी अपनी जगह पक्की कर ली. भारत ने पूल डी में छह अंक हासिल करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया. वह इस ग्रुप से अगले दौर में पहुंचने वाली दूसरी और आखिरी टीम बनी.

मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक भारत की जीत के सबसे बड़े सितारे रहे. दोनों खिलाड़ियों ने दो-दो गोल किए और पाकिस्तान की रक्षापंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा. हार्दिक सिंह ने भी एक गोल करके भारत के स्कोर को मजबूत किया. भारतीय टीम ने मौके बनाने के साथ-साथ उन्हें गोल में बदलने में भी शानदार प्रदर्शन किया.

You Might Be Interested In

भारत ने दिखाया दमदार खेल
पाकिस्तान ने मुकाबले में वापसी की पूरी कोशिश की. उसकी ओर से शाहिद हन्नान ने दो गोल किए, जबकि सुफियान खान ने एक गोल दागा. इन गोलों के कारण मुकाबला कुछ समय के लिए रोमांचक जरूर हुआ, लेकिन भारतीय टीम ने अपना नियंत्रण नहीं खोया. भारत के खिलाड़ियों ने दबाव के बीच धैर्य बनाए रखा और लगातार हमले करते हुए पाकिस्तान को बराबरी करने का मौका नहीं दिया. आखिरकार भारत ने 5-3 से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें खत्म
इस हार के साथ पाकिस्तान का हॉकी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया. पाकिस्तान ने पूल डी में दो मुकाबले गंवाए, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा. दूसरी ओर, भारत के लिए यह जीत काफी महत्वपूर्ण रही. पाकिस्तान जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराकर भारतीय टीम ने अगले दौर के लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है. अब हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम की नजरें टूर्नामेंट में आगे बढ़ने और खिताब की दौड़ में मजबूत दावेदारी पेश करने पर होंगी.

Tags: india vs pakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026
IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा, अगले राउंड में बनाई जगह, पाक टूर्नामेंट से बाहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा, अगले राउंड में बनाई जगह, पाक टूर्नामेंट से बाहर
IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा, अगले राउंड में बनाई जगह, पाक टूर्नामेंट से बाहर
IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा, अगले राउंड में बनाई जगह, पाक टूर्नामेंट से बाहर
IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा, अगले राउंड में बनाई जगह, पाक टूर्नामेंट से बाहर