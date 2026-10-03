Home > खेल > IND vs PAK: टीम इंडिया की जीत के 5 हीरो, जिन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरह धोया, एशियन गेम्स 2026 में लहराया परचम

IND vs PAK: टीम इंडिया की जीत के 5 हीरो, जिन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरह धोया, एशियन गेम्स 2026 में लहराया परचम

India vs Pakistan: एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड जीता. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों ने इस जीत में अहम योगदान दिया. आइए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इस जीत में अहम भूमिका निभाई.

By: Satyam Sengar | Published: October 3, 2026 1:35:54 PM IST

भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराया.
भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराया.


India vs Pakistan Asian Games 2026 Final: भारत ने एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मुकाबले में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर शानदार जीत हासिल की. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. जवाब में पाकिस्तान की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और 192 रन ही बना सकी. पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन इस मैच में 96 रन हसन नवाज ने बनाए. टीम इंडिया की इस जीत में कई खिलाड़ियों का योगदान रहा, लेकिन 5 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई.

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ बरपाया कहर
भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 61 रन की तेज पारी खेली. अभिषेक ने अपनी पारी में 3 चौके और 7 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 217.86 रहा. उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारत को पावरप्ले में ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

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तिलक वर्मा ने आखिर में बदला मैच
तिलक वर्मा ने पारी के आखिरी ओवरों में पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. उन्होंने महज 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के निकले. तिलक का स्ट्राइक रेट 231.82 रहा. उनकी तूफानी पारी की वजह से भारत 200 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रहा.

शिवम दुबे ने भी बल्ले से दिखाया दम
शिवम दुबे ने कम गेंदों में उपयोगी रन बनाकर भारत के स्कोर को रफ्तार दी. उन्होंने 15 गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे. दुबे ने इसके बाद गेंद से भी योगदान दिया और 2 ओवर में 20 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया. उनका ऑलराउंड प्रदर्शन भारत के लिए उपयोगी साबित हुआ.

अक्षर पटेल ने गेंद से पाकिस्तान को रोका
भारत की गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. अक्षर ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने का मौका नहीं दिया और 7.20 की इकॉनमी से गेंदबाजी की. उनके दो विकेट भारत के लिए निर्णायक साबित हुए.

वॉशिंगटन सुंदर का जलवा
वॉशिंगटन सुंदर ने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. सुंदर ने 7.25 की इकॉनमी से गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. उनके दो अहम विकेट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए और टीम को गोल्ड मेडल मुकाबले में जीत की ओर ले जाने में मदद मिली.

Tags: abhishek sharmaindia vs pakistantilak varma
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