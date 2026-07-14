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बांग्लादेश दौरे पर जाएगी टीम इंडिया! अफगानिस्तान टी20 सीरीज के शेड्यूल में हो सकता है बड़ा बदलाव

टीम इंडिया का प्रस्तावित बांग्लादेश दौरा अब मंजूरी के करीब पहुंच गया है. अगर बीसीसीआई सहमति देता है, तो सितंबर में होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है.

By: Satyam Sengar | Published: July 14, 2026 6:55:02 PM IST

बांग्लादेश से सीरीज खेल सकता है भारत.
बांग्लादेश से सीरीज खेल सकता है भारत.


टीम इंडिया का प्रस्तावित बांग्लादेश दौरा पक्का होने के करीब पहुंच गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. अगर बीसीसीआई से अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो भारत सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगा. इस दौरे के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रस्तावित तीन मैचों की टी20 सीरीज के कार्यक्रम में भी बदलाव किया जा सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत पहले 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में होनी थी. अब इसे 17 सितंबर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. इससे भारत को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म करने के बाद बांग्लादेश जाकर छह मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा. वहीं, बीसीबी ने इस संभावित सीरीज के लिए टीवी और डिजिटल मीडिया अधिकारों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें अभी तक बीसीसीआई से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन बोर्ड ने दौरे से इनकार भी नहीं किया है. इसलिए उन्हें सकारात्मक जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है. हाल ही में बीसीबी के नए अध्यक्ष तमिम इकबाल भी एडिनबर्ग में हुई आईसीसी की वार्षिक बैठक से लौटे हैं. बताया जा रहा है कि वहां उन्हें इस दौरे को लेकर उत्साहजनक संकेत मिले हैं.

भारत और बांग्लादेश के बीच यह द्विपक्षीय सीरीज पिछले साल होनी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. अब दोनों देशों के संबंधों में सुधार और बातचीत में आई तेजी के बाद भारत के चार साल बाद बांग्लादेश दौरे की संभावना काफी मजबूत हो गई है. अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ, तो भारतीय टीम जल्द ही बांग्लादेश में व्हाइट बॉल सीरीज खेलती नजर आएगी.

Tags: India vs Bangladesh
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