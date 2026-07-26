टीम इंडिया फिर बनी नंबर 1, टी20 रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंची, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर खिसका

ईशान किशन ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे
81 रन की इस पारी के साथ ईशान किशन ने साल 2026 में भारत के लिए 22 टी20 मैचों में 783 रन पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली के 2022 में बनाए गए 781 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. अब एक कैलेंडर वर्ष में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में उनसे आगे केवल सूर्यकुमार यादव (1,164 रन) और अभिषेक शर्मा (859 रन) हैं. प्लेयर ऑफ द मैच बने ईशान के पास तीसरे टी20 में अभिषेक का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा.
संजू सैमसन का रिकॉर्ड भी खतरे में
ईशान किशन एक और बड़ी उपलब्धि से सिर्फ 67 रन दूर हैं. साल 2026 में भारत के नियमित विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उन्होंने 12 टी20 मैचों में 370 रन बनाए हैं. अगर वह तीसरे टी20 मुकाबले में 67 रन और बना लेते हैं तो संजू सैमसन का एक कैलेंडर वर्ष में भारत के नियमित विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा 436 टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा. ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा मुकाबला ईशान किशन के लिए बेहद खास रहने वाला है.