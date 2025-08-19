Home > खेल > Asia Cup 2025: गिल, जायसवाल या सैमसन…कौन करेगा ओपनिंग? एशिया कप के लिए ऐसी हो सकती है भारत की टीम

Asia Cup 2025: गिल, जायसवाल या सैमसन…कौन करेगा ओपनिंग? एशिया कप के लिए ऐसी हो सकती है भारत की टीम

India Asia Cup 2025 Squad: शीर्ष क्रम का समीकरण अभी तक सुलझा नहीं है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पिछले 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की पसंदीदा सलामी जोड़ी रहे हैं।

August 19, 2025

India Asia Cup 2025 Squad: फरवरी 2026 में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारियाँ संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप के साथ शुरू होने वाली हैं। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा और उसके एक दिन बाद भारत मैदान पर उतरेगा। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति मंगलवार को टीम की घोषणा कर सकती है, जिससे भारत के अपने विश्व खिताब को बचाने के खाके का पता चल सकता है।

2025 में अब तक केवल पाँच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, इसलिए चयनकर्ताओं को स्थापित नामों और उभरते दावेदारों के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल हो रही है।

गिल, जायसवाल या सैमसन: कौन करेगा ओपनिंग?

शीर्ष क्रम का समीकरण अभी तक सुलझा नहीं है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पिछले 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की पसंदीदा सलामी जोड़ी रहे हैं।

अभिषेक ने, विशेष रूप से, इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ 219.68 के शानदार स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाकर तहलका मचा दिया था, जिसमें वानखेड़े में 54 गेंदों पर 135 रन भी शामिल हैं। उनकी बाएँ हाथ की स्पिन गेंदबाजी टीम की अहमियत और बढ़ा देती है।

इस बीच, सैमसन का प्रदर्शन कभी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। हालाँकि चोटों और उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी ने उन्हें हाल ही में परेशान किया है, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ पाँच पारियों में तीन शतक जड़कर शानदार प्रदर्शन किया है।

इससे शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल के लिए रास्ता खुला है। जायसवाल पिछले साल विश्व कप में बैकअप ओपनर थे, जबकि गिल, जो अब भारत के टेस्ट कप्तान हैं, ज़िम्बाब्वे में कप्तान और श्रीलंका में उप-कप्तान रह चुके हैं। अगर चयनकर्ता बदलाव चाहते हैं, तो इनमें से कोई एक सैमसन को बाहर कर सकता है।

मध्यक्रम की दुविधा: तिलक या श्रेयस?

तीसरा स्थान एक और विवाद का विषय है। तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका में प्रभावित किया, लेकिन आईपीएल सीज़न में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा।

इसके विपरीत, श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के साथ 175.07 की स्ट्राइक रेट से धमाल मचाया, जो 600 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में क्रिस गेल (2011) और सूर्यकुमार यादव (2023) के बाद दूसरे स्थान पर है। स्पिन के खिलाफ उनका मज़बूत खेल उन्हें एक मज़बूत दावेदार बनाता है।

सूर्यकुमार, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के साथ, अगर सैमसन नहीं खेल पाते हैं, तो शेष स्थानों पर जितेश शर्मा को फिनिशर के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।

गेंदबाजी संतुलन: स्पिन या तेज़ गति?

भारत का गेंदबाजी संयोजन भी मुश्किल फैसले लेता है। इस साल की शुरुआत में चोट से उबर रहे कुलदीप यादव की जगह वरुण चक्रवर्ती ने पाँच मैचों में 14 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। चैंपियंस ट्रॉफी में उनका संयोजन कारगर रहा, लेकिन दोनों को एक साथ खेलने का मतलब बल्लेबाजी की गहराई या तेज़ गति के विकल्पों में से किसी एक को कम करना हो सकता है।

तेज़ गति में, अगर फिट होते हैं तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का खेलना तय है। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप धारक प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा तीसरे तेज़ गेंदबाज़ की भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

निचले मध्य क्रम की बात करें तो शिवम दुबे, रियान पराग, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर और रमनदीप सिंह और विप्रज निगम जैसे युवा सभी दावेदारी में हैं, हालाँकि फॉर्म और संतुलन तय कर सकता है कि कौन कट से बच पाता है। यह घोषणा न केवल भारत के एशिया कप अभियान का फैसला करेगी, बल्कि विश्व कप में उसकी रक्षा की दिशा भी तय करेगी।

