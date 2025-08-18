Home > खेल > India Asia Cup 2025 Squad: इस दिन होगा एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका, देखें List

India Asia Cup 2025 Squad: इस दिन होगा एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका, देखें List

India Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से फिट हो गए हैं। ऐसे में वह टीम के कप्तान होंगे।

Published By: Ashish Rai
Published: August 18, 2025 22:16:42 IST

India Asia Cup 2025 टीम इंडिया (फाइल फोटो)
India Asia Cup 2025 टीम इंडिया (फाइल फोटो)

India Asia Cup 2025: 2025 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान मंगलवार, 19 अगस्त को होगा। बीसीसीआई वेबसाइट के ज़रिए ही टीम का ऐलान कर सकता है, क्योंकि खबर है कि बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा नहीं रखता। सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से फिट हो गए हैं। ऐसे में वह टीम के कप्तान होंगे।

2 अक्टूबर से भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम सीरीज 2-0 से जीतना चाहेगी. ऐसे में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज को टी20 टीम से बाहर रखा जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि ये तीनों खिलाड़ी एशिया कप का हिस्सा नहीं होने वाले हैं।

ये खिलाड़ी नहीं होंगे एशिया कप का हिस्सा

2 अक्टूबर से भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम सीरीज 2-0 से जीतना चाहेगी। ऐसे में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज को टी20 टीम से बाहर रखा जा सकता है। जिसका सीधा मतलब है कि ये तीनों खिलाड़ी एशिया कप का हिस्सा नहीं होंगे। 

एशिया कप के लिए भारत की अनुमानित 15 सदस्यीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा/हर्षित राणा।

