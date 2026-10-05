IND vs WI: हार के जख्म पर ICC ने छिड़का नमक! टीम इंडिया पर लगा भारी जुर्माना, मेहमान टीम को भी फटका

India and West Indies Fined: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच हाल ही में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई. इस सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 352 रनों का विशाल स्कोर चेज किया था. इस मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने दोनों टीमों के खिलाफ एक्शन लिया है. ICC ने भारत और वेस्टइंडीज पर स्लो ओवर रेट के लिए भारी जुर्माना लगाया है. तीसरे वनडे में तय समय के अंदर ओवर न पूरे कर पाने की वजह से भारतीय टीम पर 20 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम पर मैच फीस का 10 फीसदी जुर्माना लगा है.

भारत 4 और वेस्टइंडीज 2 ओवर पीछे

ICC मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल के सदस्य प्रकाश भट्ट ने समय छूटों को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों पर पेनल्टी लगाई है. भारतीय टीम तय समय सीमा से 4 ओवर पीछे पाई गई. इसकी वजह से भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित समय से 2 ओवर पीछे रही. इसकी वजह से विंडीज के प्लेयर्स पर 10 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया. दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी गलती मानी और मैच रेफरी की ओर से सुनाई गई सजा को स्वीकार कर लिया.

बता दें कि ICC के प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ से जुड़े कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत, अगर कोई टीम तय समय में ओवर पूरा नहीं कर पाती है, तो हर धीमे ओवर के लिए खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5 प्रतिशत फाइन लगाया जाता है.

The ICC have handed down sanctions to both sides following the third and final ODI between India and West Indies 🏏 https://t.co/CkqdR9hLxk — ICC (@ICC) October 5, 2026

तीसरे वनडे में क्या हुआ?

भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच तीसरा वनडे 3 अक्टूबर को खेला गया था. इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 351 रन बनाए. भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 92 रनों की पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने नाबाद 123 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 10 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने 162 रनों की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई.