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भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान, सितंबर में होंगे मुकाबले, नोट कर लें तारीख

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर 2026 में तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. सीरीज के सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे. पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और तीसरा 17 सितंबर को खेला जाएगा.

By: Satyam Sengar | Published: August 12, 2026 1:10:15 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ कब से खेली जाएगी सीरीज?
अफगानिस्तान के खिलाफ कब से खेली जाएगी सीरीज?


India vs Afghanistan Series: भारत अफगानिस्तान के खिलाफ सितंबर में टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है. BCCI ने बुधवार, 12 अगस्त को ऐलान किया कि अफगानिस्तान सितंबर 2026 में भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगा. यह सीरीज 13 से 17 सितंबर के बीच आयोजित होगी. सीरीज के तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. पहला टी20 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को होगा.
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI ने इस सीरीज की आधिकारिक पुष्टि की है. खास बात यह है कि सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान करेगा, लेकिन उसके सभी घरेलू मुकाबले भारत में खेले जाएंगे. अफगानिस्तान पिछले कुछ सालों से भारत को अपने घरेलू मैचों के लिए होम वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है. यह सीरीज अफगानिस्तान के फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम का हिस्सा है. अब देखना होगा कि इस सीरीज में अफगानिस्तान की टीम बाजी मार पाती है या फिर नहीं.
2026 में खेल चुकी है दोनों टीमें
भारत और अफगानिस्तान के बीच जून 2026 में भी मुकाबले हुए थे. तब दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसका आयोजन BCCI ने किया था. वहीं, दोनों देशों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 20 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 सेशन में खेला गया था. बारबाडोस में हुए इस मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हराया था.
कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड
टी20 इंटरनेशनल में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल नौ मुकाबले खेले गए हैं. भारत ने इनमें से सात मैच सीधे जीते हैं, जबकि एक मुकाबला डबल सुपर ओवर के जरिए भारत के नाम रहा था. दोनों टीमों के बीच एक मैच का नतीजा नहीं निकला. यह मुकाबला एशियन गेम्स 2022 के गोल्ड मेडल मैच में 7 अक्टूबर 2023 को हांगझोउ में खेला गया था, जो बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था.

Tags: india vs afghanistan
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