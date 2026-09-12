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BRICS Summit: दिल्ली में जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी, भारत-अफगानिस्तान टी20 से पहले दिल्ली में पाबंदियां

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को होने वाले पहले टी20 मैच से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी की है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और क्रिकेट मुकाबला एक ही दिन होने के कारण अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास दोपहर 2 बजे से ट्रैफिक प्रतिबंध, रूट डायवर्जन और पार्किंग नियम लागू होंगे.

By: Satyam Sengar | Published: September 12, 2026 7:24:38 PM IST

भारत-अफगानिस्तान टी20 से पहले दिल्ली में पाबंदियां.
भारत-अफगानिस्तान टी20 से पहले दिल्ली में पाबंदियां.


नई दिल्ली में होने वाले भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मुकाबले से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एडवाइजरी जारी किया है. दोनों टीमों के बीच यह मैच 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होना है, लेकिन स्टेडियम के आसपास दोपहर 2 बजे से ही ट्रैफिक प्रतिबंध, रूट डायवर्जन और पार्किंग से जुड़े नियम लागू हो जाएंगे. इसकी वजह भारत-अफगानिस्तान मैच और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एक ही दिन होना है.

दिल्ली में इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई विदेशी प्रतिनिधि, बड़े अधिकारी और वीआईपी शामिल होने वाले हैं. ऐसे में राजधानी में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पहले से तैयारियां तेज कर दी हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को जारी अपने एडवाइजरी में लोगों से अपील की कि वे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और जहां संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

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मैच को टालने की भी हुई थी मांग
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इससे पहले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए से भारत-अफगानिस्तान मुकाबले की तारीख बदलने का अनुरोध किया था. पुलिस ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान होने वाली वीआईपी और वीवीआईपी आवाजाही को देखते हुए यह चिंता जताई थी. अधिकारियों के अनुसार, सम्मेलन के कारण दिल्ली में कई प्रमुख रास्तों पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था करनी होगी और सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती भी करनी पड़ेगी.

अब तय समय पर ही होगा मुकाबला
हालांकि, मैच को लेकर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और भारत-अफगानिस्तान टी20 मुकाबला रविवार शाम अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा. पुलिस के मुताबिक, दोपहर 2 बजे से स्टेडियम और उसके आसपास ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे. मैच देखने जाने वाले दर्शकों को सलाह दी गई है कि वे घर से पर्याप्त समय पहले निकलें और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें. ब्रिक्स सम्मेलन और क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली में कई इलाकों में सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा ट्रैफिक रहने की संभावना है.

Tags: india vs afghanistan
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