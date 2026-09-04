वैभव को नहीं… अभिषेक-संजू को कराए ओपन, अफगानिस्तान सीरीज से पहले गौतम गंभीर को सलाह

India vs Afghanistan: अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. टीम के पास पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और युवा वैभव सूर्यवंशी जैसे तीन शानदार ऑप्शन हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने सही ओपनिंग जोड़ी चुनने की चुनौती होगी. पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने इस बीच एक अलग कॉम्बिनेशन आजमाने की सलाह दी है.

दीप दासगुप्ता का मानना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी को पारी की शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए. भारत ने अब तक अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों को ओपन करते हुए देखा है, लेकिन संजू और वैभव की जोड़ी को आजमाया नहीं गया है. दासगुप्ता का मानना है कि इस नई जोड़ी को मौका देकर टीम उसके प्रदर्शन को समझ सकती है.

अभिषेक को बाहर करने की बात नहीं

दीप दासगुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस सुझाव को लेकर सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि उनका मकसद अभिषेक शर्मा को टीम से बाहर करना नहीं है. वह सिर्फ चाहते हैं कि टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम सभी संभावित संयोजनों को आजमाए. इससे टीम मैनेजमेंट को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन खिलाड़ियों की जोड़ी मैदान पर सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है. उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी को पर्याप्त मैच और खेलने का समय देना जरूरी है.

जिम्बाब्वे में छाए थे वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. 15 साल के इस युवा बल्लेबाज ने तीन पारियों में 151 रन बनाए. उनका बल्लेबाजी औसत 50.33 और स्ट्राइक रेट 196.10 रहा. उनके इसी प्रदर्शन की बदौलत वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. अब अफगानिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी को आजमाना भारतीय टीम के लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है.