Home > खेल > कुलदीप यादव पर सस्पेंस, वैभव-किशन की एंट्री तय, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में कैसी होगी टीम इंडिया?

कुलदीप यादव पर सस्पेंस, वैभव-किशन की एंट्री तय, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में कैसी होगी टीम इंडिया?

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के सेलेक्शन पर नजर है. संजू सैमसन, भुवनेश्वर कुमार और मयंक यादव की वापसी संभव है. वैभव सूर्यवंशी भी टीम में रह सकते हैं. कुलदीप यादव पर सस्पेंस बरकरार है.

By: Satyam Sengar | Published: August 25, 2026 4:50:55 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ कैसी होगी टी20 टीम?
अफगानिस्तान के खिलाफ कैसी होगी टी20 टीम?


भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर 2026 में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक को भी शामिल किया गया है. नवीन ने दिसंबर 2024 के बाद से अफगानिस्तान के लिए कोई टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है. दूसरी ओर, बीसीसीआई ने अभी तक भारतीय टीम की घोषणा नहीं की है. सीरीज के तीनों मुकाबले 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

भारतीय सेलेक्टर्स इस सीरीज के लिए मजबूत टीम चुन सकते हैं. टीम इंडिया ने जुलाई में जिम्बाब्वे को उसके देश में 3-0 से हराया था, लेकिन इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उसे जीत नहीं मिली थी. अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म के कारण उनके सेलेक्शन पर सवाल खड़े हो सकते हैं. वह जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बल्ले से प्रभाव नहीं छोड़ सके थे. ऐसे में संजू सैमसन की टीम में वापसी की संभावना बढ़ गई है. संजू को जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर रखा गया था, जबकि वह 2026 टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे.

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कुलदीप यादव पर सस्पेंस
गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह की वापसी लगभग तय मानी जा रही है. इसके साथ ही अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के सेलेक्शन को लेकर भी काफी चर्चा है. भुवनेश्वर ने नवंबर 2022 के बाद भारत के लिए नहीं खेला है, लेकिन आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी वापसी की मांग उठी थी. कुलदीप यादव भी सेलेक्टर्स के रडार पर होंगे. उन्होंने इस साल केवल चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 15 फरवरी के बाद से भारत की टी20 टीम में नहीं दिखे हैं. मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया और दिल्ली प्रीमियर लीग में भी प्रभावित किया है.

वैभव सूर्यवंशी-ईशान किशन का रहना तय
वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे और रवि बिश्नोई के टीम में बने रहने की उम्मीद है, जबकि श्रेयस अय्यर कप्तानी कर सकते हैं. प्रिंस यादव, यश ठाकुर और सूर्यांश शेडगे के सेलेक्शन को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है. जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम में चुने गए हैं, लेकिन सभी इस समय चोट से जूझ रहे हैं. ऐसे में अफगानिस्तान सीरीज में उनका खेलना उनकी फिटनेस और रिकवरी पर निर्भर करेगा.

Tags: india vs afghanistanTeam India
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