IND vs AFG 3rd T20I Weather: भारत-अफगानिस्तान तीसरे टी20 पर बारिश का साया? 17 सितंबर को दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबले सात विकेट से जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है. ऐसे में भारतीय टीम की नजर क्लीन स्वीप पर होगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज का अंत शानदार तरीके से करना चाहेगी. मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा.

इस मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली के मौसम को लेकर हो रही है. राजधानी में पिछले कुछ दिनों से बारिश और गरज के साथ बौछारों का दौर देखने को मिला है. 17 सितंबर को भी दिन के समय बादल छाए रहने के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है. इससे मैच से पहले दोनों टीमों की तैयारियों पर असर पड़ने की चिंता जरूर बनी हुई है.

शाम के समय कैसा रहेगा मौसम?

हालांकि, मैच के समय का मौसम दिन के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है. शाम करीब 7 बजे के बाद बारिश की संभावना कम होने का अनुमान है और आसमान साफ रह सकता है. इसके बावजूद मौसम में अचानक बदलाव की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता. इसलिए खिलाड़ियों के साथ-साथ स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों की नजर भी मौसम पर बनी रहेगी.

मैदान की व्यवस्था से मिलेगी राहत

अरुण जेटली स्टेडियम में बारिश से निपटने के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और ग्राउंड कवर की व्यवस्था है. ऐसे में अगर मैच से पहले बारिश होती भी है, तो मैदान को जल्द तैयार करने में मदद मिल सकती है. फिलहाल मौसम के आधार पर मुकाबले के पूरी तरह धुलने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है. अगर शाम को मौसम ने साथ दिया, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला बिना बड़ी रुकावट के देखने को मिल सकता है.