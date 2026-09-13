Home > खेल > IND vs AFG: श्रेयस ने जीता टॉस, भारत ने चुनी गेंदबाजी, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, देखें प्लेइंग XI

IND vs AFG: श्रेयस ने जीता टॉस, भारत ने चुनी गेंदबाजी, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, देखें प्लेइंग XI

भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली में खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे बल्लेबाज शामिल हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 13, 2026 7:18:03 PM IST

भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी.
भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी.


India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि दिल्ली की पिच पर आमतौर पर पहले गेंदबाजी करना बेहतर विकल्प रहता है. भारत की प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन विकेटकीपर हैं, जबकि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को भी प्लेइंग XI में शामिल किया गया है. वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग XI से बाहर हैं.

भारत ने अपनी टीम में श्रेयस अय्यर के साथ तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को जगह दी है. गेंदबाजी की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती संभालेंगे. अय्यर ने कहा कि जिम्बाब्वे में टीम को कई सकारात्मक चीजें मिली थीं और भारत उसी लय को इस सीरीज में भी बनाए रखना चाहेगा. हालांकि, वैभव सूर्यवंशी और वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले का हिस्सा नहीं हैं.

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अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने भी कहा कि अगर उनकी टीम टॉस जीतती तो वह पहले गेंदबाजी करना पसंद करती. अब उनका लक्ष्य पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर बड़ा और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करना होगा. जादरान ने भारत में भारत के खिलाफ खेलने को शानदार अनुभव बताया और कहा कि टीम को प्रशंसकों से काफी समर्थन मिल रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समर्थन खिलाड़ियों को मैदान पर अतिरिक्त ऊर्जा देगा.

अफगानिस्तान को इस मुकाबले में तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक की कमी खलेगी. जादरान ने बताया कि नवीन इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं और टीम अगले मुकाबलों में उनके बारे में फैसला करेगी. दूसरी ओर, भारतीय टीम की नजर जसप्रीत बुमराह पर रहेगी, जिन्हें अय्यर ने मैच विजेता बताया. दिल्ली की पिच और पहले गेंदबाजी के फैसले को देखते हुए भारतीय गेंदबाजों के पास अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बनाने का अच्छा मौका होगा.

भारत की प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

Tags: india vs afghanistan
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