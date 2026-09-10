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IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान सीरीज पर मंडराया खतरा! दिल्ली पुलिस ने DCA को लिखा लेटर, डेट बदलने की मांग

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले पहले टी20 मैच पर सुरक्षा का संकट मंडरा रहा है. दिल्ली पुलिस ने डीडीसीए से मैच की तारीख बदलने का अनुरोध किया है. इसकी वजह राजधानी में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और VIP मूवमेंट है.

By: Satyam Sengar | Published: September 10, 2026 6:11:51 PM IST

भारत-अफगानिस्तान सीरीज पर मंडराया खतरा.
भारत-अफगानिस्तान सीरीज पर मंडराया खतरा.


India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से टी20 सीरीज शुरू हो रही है. 13 को पहला मुकाबला खेला जाना है लेकिन अब फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, दिल्ली में होने वाले पहले टी20 मुकाबले पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को लेटर लिखकर मैच की तारीख बदलने का अनुरोध किया है.

दिल्ली पुलिस की यह मांग ऐसे समय में सामने आई है, जब राजधानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है. सम्मेलन के चलते 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में कई VIP रूट सक्रिय रहने की उम्मीद है. ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर पहले से ही अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी. पुलिस का मानना है कि इसी दौरान क्रिकेट मैच कराने से सुरक्षा व्यवस्था संभालने में मुश्किल आ सकती है.

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20 से 25 हजार दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद
नई दिल्ली का स्टेडियम करीब 40 हजार दर्शकों की क्षमता रखता है. भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले को देखने के लिए लगभग 20 से 25 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. इतने बड़े दर्शक समूह की सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्टेडियम के आसपास लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना पुलिस के लिए चुनौती बन सकता है. खासकर तब, जब शहर में वीआईपी मूवमेंट भी जारी रहेगा.

क्या बदलेगा भारत-अफगानिस्तान सीरीज का शेड्यूल?
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को होना है. इसके बाद दूसरा मैच 15 सितंबर और तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाना तय है. अगर पहले मैच की तारीख बदलती है तो पूरी सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है. फिलहाल डीडीसीए और दिल्ली पुलिस के बीच इस मामले में बातचीत होने की उम्मीद है. अंतिम फैसला सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद लिया जाएगा.

Tags: home-hero-pos-10india vs afghanistan
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