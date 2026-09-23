IND A vs AUS A Women: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बदला भारत का शेड्यूल, अब धर्मशाला नहीं, इस मैदान पर होगा मैच

India A Women vs Australia A Women Venue Change: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अचानक इंडिया-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए महिला टीम के मल्टी-डे मैच के वेन्यू में बदलाव किया है. यह मुकाबला 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक धर्मशाला में खेला जाना था, लेकिन अब मैच को मोहाली शिफ्ट कर दिया गया है. BCCI ने यह फैसला धर्मशाला में लंबे समय तक हुई बारिश के चलते लिया है. बारिश की वजह से मैदान की स्थिति खराब हो गई है, जिसकी वजह से मैच के वेन्यू में बदलाव करना पड़ा. अब यह मुकाबला मोहाली के PCA आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा, जो 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा.

ऑस्ट्रेलिया-ए की भारत दौरा

इन दिनों ऑस्ट्रेलिया-ए (Australia A) की महिला टीम भारत दौरे पर आई हुई है. भारत-ए महिला और ऑस्ट्रेलिया-ए महिला टीम के बीच यह दौरा 12 सितंबर से शुरू हुआ है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा. दोनों टीमों के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज खेली गई है. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा दिखाया. ऑस्ट्रेलिया-ए की महिला टीम ने भारत-ए की महिला टीम को 3-0 से हराया. अब दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारतीय-ए महिला टीम 1-0 से आगे है.

🚨 News 🚨 The Multi-Day fixture between India A Women and Australia A Women, scheduled to be played from September 29 to October 2, 2026, has been shifted from Dharamshala to Mohali. More Details 🔽https://t.co/FMyi3aMGT8 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 23, 2026

4 दिनों के मल्टी-डे मैच के लिए भारतीय-ए टीम

यास्तिका भाटिया (कप्तान, विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा (उप-कप्तान), शुभा सतीश, प्रिया पुनिया, तनीषा सिंह, तेजल हसब्निस, निक्की प्रसाद, ममता मडिवाला (विकेटकीपर), सुश्री दिव्यदर्शनी, शुचि उपाध्याय, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे, जिन्तिमणि कलिता, शबनम शकील, अक्षिता भगत.

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अगले साल होगी BGT सीरीज

साल 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम भारत दौरे पर आएगी. इस दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज जनवरी से फरवरी 2027 तक खेली जाएगी. ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से काफी अहम है.