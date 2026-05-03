इंग्लैंड दौरे के लिए टी20, वनडे टीम का ऐलान, कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे, नोट कर लें शेड्यूल

वनडे सीरीज के लिए हरलीन देओल को टीम की कमान दी गई है. महिला टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिलने के बाद हरलीन अब इंडिया ए टीम की कप्तानी करेंगी. प्रातिका रावल को वनडे टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. इंडिया ए का इंग्लैंड दौरा 20 जून से शुरू होगा. पहले तीन टी20 मैच खेले जाएंगे, जबकि इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी. देखना दिलचस्प होगा कि सीरीज में कौन सी टीम बाजी मारती है. सीरीज की शुरुआत 20 जून को टी20 से होगी जबकि अंत 4 जुलाई को वनडे मुकाबले से होगी.
20 जून 2026: पहला टी20 – नॉर्थम्पटन
23 जून 2026: दूसरा टी20 – नॉर्थम्पटन
25 जून 2026: तीसरा टी20 – चेल्म्सफोर्ड
28 जून 2026: पहला वनडे – होव
1 जुलाई 2026: दूसरा वनडे – टॉन्टन
4 जुलाई 2026: तीसरा वनडे – टॉन्टन
इंग्लैंड ए के खिलाफ इंडिया ए की टी20 टीम: अनुष्का शर्मा (कप्तान), वृंदा दिनेश (उपकप्तान), जी कमलिनी (विकेटकीपर), उमा छेत्री, वैष्णवी शर्मा, प्रेमा रावत, पूर्वजा वेरलेकर, जिंतिमनी कालिता, साइमा ठाकोर, सिमरन बहादुर, श्वेता सेहरावत, दीया यादव, मिन्नू मणि, शबनम शकील, तनुजा कंवर.