इंग्लैंड दौरे के लिए टी20, वनडे टीम का ऐलान, कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे, नोट कर लें शेड्यूल

इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत ए टीम का शेड्यूल:

20 जून 2026: पहला टी20 – नॉर्थम्पटन

23 जून 2026: दूसरा टी20 – नॉर्थम्पटन

25 जून 2026: तीसरा टी20 – चेल्म्सफोर्ड

28 जून 2026: पहला वनडे – होव

1 जुलाई 2026: दूसरा वनडे – टॉन्टन

4 जुलाई 2026: तीसरा वनडे – टॉन्टन

इंग्लैंड ए के खिलाफ इंडियन ए की वनडे टीम: हरलीन देओल (कप्तान), प्रातिका रावल (उपकप्तान), प्रिया पुनिया, तनिषा सिंह, जी कमलिनी (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), तेजल हसबनिस, निकी प्रसाद, प्रेमा रावत, तनुजा कंवर, वैष्णवी शर्मा, शबनम शकील, सयाली सतघरे, जिंतिमनी कालिता, साइमा ठाकोर. हरलीन देओल (कप्तान), प्रातिका रावल (उपकप्तान), प्रिया पुनिया, तनिषा सिंह, जी कमलिनी (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), तेजल हसबनिस, निकी प्रसाद, प्रेमा रावत, तनुजा कंवर, वैष्णवी शर्मा, शबनम शकील, सयाली सतघरे, जिंतिमनी कालिता, साइमा ठाकोर. इंग्लैंड ए के खिलाफ इंडिया ए की टी20 टीम: अनुष्का शर्मा (कप्तान), वृंदा दिनेश (उपकप्तान), जी कमलिनी (विकेटकीपर), उमा छेत्री, वैष्णवी शर्मा, प्रेमा रावत, पूर्वजा वेरलेकर, जिंतिमनी कालिता, साइमा ठाकोर, सिमरन बहादुर, श्वेता सेहरावत, दीया यादव, मिन्नू मणि, शबनम शकील, तनुजा कंवर.