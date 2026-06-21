IND A vs SL A Final Highlights: वैभव की 11 गेंदों में सबसे तेज फिफ्टी और यश ठाकुर के 3 विकेट, ऐसे चैंपियन बनी टीम इंडिया

15 साल के एक युवा तूफान ने मैदान पर कदम रखा और विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा दिए. लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का 21 साल पुराना ‘महा-रिकॉर्ड’ अब ध्वस्त हो चुका है. त्रिकोणीय सीरीज के इस खिताबी मुकाबले में एक ऐसी आतिशी पारी खेली गई, जिसने न सिर्फ भारत को चैंपियन बनाया बल्कि क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया.

लीग स्टेज में अपनी नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए, वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी खेली जिसके दौरान उन्होंने लिस्ट A क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज़ हाफ-सेंचुरी भी लगाई और ट्राई-सीरीज़ के फ़ाइनल में श्रीलंका A के ख़िलाफ इंडिया A को 9 विकेट पर 377 रनों के विशाल स्कोर तक पहुँचाया. जवाब में, श्रीलंका A की टीम 311 रनों पर ऑलआउट हो गई, जिससे इंडिया A को 66 रनों से जीत मिली. भारत के लिए यश ठाकुर ने तीन और विपराज निगम ने दो विकेट लिए. श्रीलंका A के लिए सदीरा समरविक्रमा ने 44 गेंदों में 52 रन और वनुजा सहान ने 62 रन बनाए, लेकिन टीम इतने बड़े लक्ष्य के दबाव को झेल नहीं पाई. सूर्यवंशी को उनकी 94 रनों की पारी के लिए ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ चुना गया.

सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाज़ी

मैच की बात करें तो, पहले बल्लेबाज़ी करते हुए इंडिया A, सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाज़ी की बदौलत 400 रनों के स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन श्रीलंका A ने बीच के ओवरों में शानदार वापसी की. कप्तान तिलक वर्मा ने 90 गेंदों में 67 रनों की संयमित पारी खेलकर टीम की पारी को संभाला. इस बीच, अनुकूल रॉय (15 गेंदों में 39 रन) और विपराज निगम (20 गेंदों में 27 रन) ने आखिरी ओवरों में तेज़ी से रन बनाए और इंडिया A के स्कोर को 375 रनों के पार पहुँचाया.

वैभव सूर्यवंशी का तूफानी प्रदर्शन

यह मैच पूरी तरह से वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा. वैभव ने सिर्फ़ 11 गेंदों में अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी करके लिस्ट A का नया रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने श्रीलंका के कौशल्या वीरारत्ने के 21 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 2005 में 12 गेंदों में पचास रन बनाए थे. सूर्यवंशी, जिन्होंने सीरीज़ में पहले उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था, ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया. उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाज़ों पर शुरू से ही दबाव बनाया और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट्स खेले. उन्होंने सिर्फ़ 11 गेंदों में अपनी हाफ़-सेंचुरी पूरी की, जिसमें पाँच छक्के और पाँच चौके शामिल थे. उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ दुलाज समुदिथा की गेंदों पर लगातार सीधे छक्के जड़कर एक रिकॉर्ड बनाया.

ओपनिंग बल्लेबाज़ ने पावर और बेहतरीन टाइमिंग का शानदार तालमेल दिखाया. शुरुआत में, उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ लेग साइड पर रन बनाए और बाद में ऑफ़ साइड पर भी शानदार शॉट खेले. अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री के पार भेजने की उनकी काबिलियत एक बार फिर देखने को मिली. उनकी पारी की सबसे खास बात एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जड़े गए छक्के थे; इस क्षेत्र में लगाए गए तीन शानदार छक्कों ने उनकी बल्लेबाज़ी की काबिलियत, संतुलन और निडर अंदाज़ को बखूबी दिखाया.

सूर्यवंशी ने प्रियांश आर्य (39) के साथ पहले विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी की. वह सबसे तेज़ लिस्ट-ए सेंचुरी बनाने की राह पर थे, लेकिन स्पिनर सहन अराचिगे ने उन्हें मिड-ऑफ़ पर कैच आउट कराकर उनकी तूफ़ानी पारी का अंत कर दिया. आर्य भी ठीक अगले ओवर में आउट हो गए, जिससे श्रीलंका-ए को मैच में वापसी करने का मौका मिला.

इसके बाद, अनुभवी ऋतुराज गायकवाड़ (40) और तिलक वर्मा ने तीसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़े, हालाँकि रन बनाने की गति थोड़ी धीमी हो गई. आखिरी ओवरों में, तेज़ी से रन बनाने की कोशिश में इंडिया-ए ने जल्दी-जल्दी विकेट गंवा दिए, लेकिन विपराज निगम और अनुकूल ने उपयोगी पारियाँ खेलकर टीम को 377 रनों के स्कोर तक पहुँचाया. अनुकूल ने कुगाथास मथुलन के ख़िलाफ़ आखिरी ओवर में अपने चार में से तीन छक्के जड़े.