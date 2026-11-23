Tilak Varma Statement: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के 8वें मुकाबला भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच दोहा में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान-ए ने भारत-ए को 48 रनों से हरा दिया. इस मुकाबले में भारतीय टीम 314 रनों का टारगेट हासिल नहीं कर पाई. भारत-ए के कप्तान तिलक वर्मा ने शतक भी लगाया. उन्होंने 149 गेंद पर 100 रनों की पारी खेली, लेकिन भारत को जीत नहीं दिला पाए. ऐसे में हार के बाद भारतीय कप्तान तिलक वर्मा (Tilak Varma) बेहद निराश दिखाई दिए. तिलक वर्मा ने कहा कि जिस तरह अभिषेक ने पारी की शुरुआत की. उसके बाद उनकी शाहबाज अहमद के साथ साझेदारी हुई, वो काफी अहम थी. तिलक वर्मा ने आगे कहा कि जब वो रनों की स्पीड बढ़ाना चाहते थे, तो उसी समय शाहबाज आउट हो गए. उन्होंने कहा कि अगर शाहबाज 2 ओवर और टिक जाते, तो शायद मैं मैच खत्म कर सकता था.

हार के बाद छलका तिलक वर्मा का दर्द

पाकिस्तान-ए से हार के बाद तिलक वर्मा ने पिच के मिजाज को लेकर बात की. तिलक वर्मा ने कहा, ‘दूसरी पारी में शुरुआती 10 ओवरों तक गेंद थोड़ी स्विंग कर रही थी, जिसका क्रेडिट उन दोनों तेज गेंदबाजों को जाता है. जिन्होंने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की. हमने बीच के ओवरों में लगातार विकेट गंवाए. वरना हम मैच को 47वें या 48वें ओवर तक ही अपने नाम कर सकते थे.’

क्या अपने बेस्ट फॉर्म में हैं तिलक वर्मा?

तिलक वर्मा ने लगातार दूसरे मैच में शतक लगाया. उन्होंने नेपाल के खिलाफ भी सेंचुरी लगाई थी. ऐसे में मैच के बाद तिलक वर्मा से पूछा गया कि क्या वह काफी समय बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं. आप मैच को आखिर तक ले गए. इस पर तिलक वर्मा ने कहा, ‘मैं ऐसा नहीं कहूंगा सर. मेरे लिए सबसे बेहतरीन पल मैच जीतना होता. अगर मैं टीम को जीत नहीं दिला पाया, तो वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं माना जाएगा. हालांकि, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जितना संभव हो सके पारी को अंत तक लेकर जाऊं. आज भी मेरी यही सोच थी. अगर किसी और बल्लेबाज से मुझे थोड़ा और सहयोग मिल जाता तो मैं मैच खत्म कर सकता था.’

तिलक वर्मा ने आगे कहा, ‘यही मेरी जिम्मेदारी है. जब आप टीम के कप्तान होते हैं तो आपको दबाव और जिम्मेदारी लेनी होती है. सच कहूं तो मुझे यह करना पसंद है. आखिर में भगवान की कृपा रही कि उन्होंने मुझे इतना रन बनाने का मौका दिया.’

भारत-ए ने गंवाया मैच

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में पाकिस्तान-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन बनाए थे. पाकिस्तान की ओर से हसन नवाज ने 79 और माज सदाकत ने 59 रनों की पारी खेली. उनके अलावा फरहान यूसुफ ने भी 56 रन बनाए. इसके दम पर पाकिस्तान ने भारत-ए को 314 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 49.1 ओवर में 265 रन बनाए. भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने 100 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 70 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं, शाहबाज अहमद ने 56 रन बनाए, लेकिन भारत को 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा.