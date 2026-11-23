IND A vs PAK A: ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में ग्रुप-बी के मुकाबले में इंडिया-ए को पाकिस्तान-ए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 49.1 ओवर में 265 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. भारत-ए की ओर से कप्तान तिलक वर्मा आखिरी ओवर तक डटे रहे, लेकिन टीम को जीत नहीं दिल पाए. वह 149 गेंद पर 100 रनों की पारी खेलकर आउट हुए. इसके साथ ही पाकिस्तान-ए ने यह मुकाबला 48 रनों से अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले में कप्तान तिलक वर्मा ने अपनी टीम के लिए अकेले लड़ाई लड़ी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पूरा साथ नहीं मिला. बीच के ओवरों में शाहबाज अहमद ने उनका साथ निभाया और उन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई. हालांकि उसके बाद तिलक वर्मा को किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. नतीजा यह रहा कि भारत को 48 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा.

बेहद खराब रही भारत की बल्लेबाजी!

पाकिस्तान-ए के खिलाफ इस रोमांचक मुकाबले में भारत-ए की बल्लेबाजी काफी खराब रही. भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी पारी की शुरुआत करने उतरी थी. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, तीसरे नंबर पर आए आयुष बदोनी अपना खाता भी नहीं खोल पाए. हालांकि अभिषेक शर्मा ने एक छोर संभालकर रखा. उन्होंने सिर्फ 42 गेंद पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई. हालांकि अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद टीम इंडिया की रनों की स्पीड काफी कम हो गई. तिलक वर्मा एक छोर पर जमे रहे, लेकिन रनों की रफ्तार नहीं बढ़ा पा रहे थे.

वहीं, दूसरे छोर से विकेट लगातार गिरते जा रहे थे. कुमार कुशाग्र (2), रिंकू सिंह (6) और सूर्यांश शेडगे (3) सस्ते में पवेलियन लौट गए. हालांकि फिर शाहबाज अहमद ने तिलक वर्मा के साथ पारी को संभाला. उन दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 112 रनों की पार्टनरशिप हुई. शाहबाज अहमद 49 गेंद पर 56 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद विप्रज निगम और हर्षित राणा अपना खाता भी नहीं खोल पाए. आखिर में तिलक वर्मा अकेले एक छोर पर जमे रहे. उन्होंने 49वें ओवर में अपना शतक भी पूरा किया. फिर आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया.

पाकिस्तान ने बनाया पहाड़ जैसा स्कोर

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था. पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज माज सदाकत ने 59 रनों की पारी खेली, जबकि शमील हुसैन ने 33 रन बनाए. वहीं, हसन नवाज ने 79 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अब्दुल समद ने 28 और फरहान यूसुफ ने 56 रन बनाए, जबकि इमरान रंधावा के बल्ले से 23 रन आए. इसके दम पर पाकिस्तान ने भारत के सामने 314 रनों का टारगेट रखा. भारत की ओर से हर्षित राणा, प्रिंस यादव, सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने 2-2 विकेट चटकाए. उनके अलावा आयुष बदोनी को भी एक विकेट मिला.