IND A vs PAK A: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-बी में भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में पाकिस्तान-ए के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि टॉस के दौरान एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, टॉस के दौरान भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने जब सिक्का उछाला, तो पाकिस्तान-ए के कप्तान अब्दुल समद ने हेड्स का कॉल किया. सिक्का नीचे गिरने के बाद मैच रेफरी नेयामुर राशिद ने कहा कि टेल्स आया है.

इसका मतलब कि इंडिया ने टॉस जीता, लेकिन फिर दोनों कप्तान सिक्का देखने के लिए झुके. अब्दुल समद ने सिक्के की इशारा करते हुए मैच रेफरी से कहा, ‘यह हेड्स है, यह हेड्स है.’ इसके बाद टॉस का फैसला हुआ और मैच रेफरी ने अपना फैसला बदलकर पाकिस्तान को टॉस का विजेता करार दिया. पाकिस्तान-ए के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

क्या दोनों कप्तानों मे मिलाया हाथ?

हैंडशेक की बात करें, तो भारतीय टीम अभी भी नो हैंडशेक पॉलिसी पर टिकी हुई है. दरअसल, टॉस के दौरान भारत-ए और पाकिस्तान-ए के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. साल 2025 के एशिया कप में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं किया था. इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर हैंडशेक नहीं होता है.

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