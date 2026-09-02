न्यूजीलैंड जाएगी भारत की ए टीम, अक्टूबर में खेले जाएंगे मुकाबले, क्रिकेट बोर्ड का ऐलान

भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीन मैचों की चार दिन की रेड-बॉल सीरीज खेली जाएगी. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार को इस सीरीज का ऐलान किया. पहला मुकाबला 24 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगा. यह सीरीज भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके जरिए उन्हें न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलेगा. साथ ही, इससे खिलाड़ियों को आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी करने का भी अच्छा मौका मिलेगा.

भारत ए और न्यूजीलैंड ए के मुकाबलों को न्यूजीलैंड के घरेलू रेड-बॉल शेड्यूल में शामिल किया गया है. ये मुकाबले प्लंकेट शील्ड सीजन का हिस्सा होंगे और सीनियर टीमों की टेस्ट सीरीज से पहले खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि भारत ए के आने से प्लंकेट शील्ड टूर्नामेंट में इंटरनेशनल स्तर की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी. चार दिवसीय मुकाबलों में खिलाड़ियों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ-साथ लंबे समय तक मैदान पर टिकने की चुनौती का भी सामना करना होगा.

सीनियर टीम भी जाएगी न्यूजीलैंड

भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेगी. टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंगटन में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. ऐसे में भारत ए की सीरीज युवा और अन्य खिलाड़ियों के लिए न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को समझने का अच्छा मौका होगी. इससे उन्हें गेंद की स्विंग, पिच के उछाल और मौसम के अनुसार खुद को ढालने में मदद मिलेगी.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर भी नजर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी काफी अहम होगी. मौजूदा अंक तालिका में भारत पांचवें और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है. दोनों टीमें सीरीज में महत्वपूर्ण अंक हासिल करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज की शानदार यादें भी हैं. 2024-25 में न्यूजीलैंड ने भारत को उसी की जमीन पर 3-0 से हराकर इतिहास रचा था. अब भारतीय टीम के पास उस हार का बदला लेने का मौका होगा.