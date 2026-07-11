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नेपाल में बजेगा टीम इंडिया का डंका! 3 मैचों की T20 सीरीज का एलान, नोट कर लें शेड्यूल

India A vs Nepal: भारत ए की टीम इस साल के अंत में नेपाल दौरे पर जाने वाली है. इस दौरे पर इंडिया ए और नेपाल के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 9 दिसंबर को होगा. देखें पूरा शेड्यूल...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 11, 2026 1:17:45 PM IST

भारत ए बनाम नेपाल टी20 सीरीज का शेड्यूल.
भारत ए बनाम नेपाल टी20 सीरीज का शेड्यूल.


India A vs Nepal T20 Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. इस कड़ी में बोर्ड ने इंडिया ए की टीम को नेपाल दौरे पर भेजने का फैसला लिया है. इंडिया ए के टीम इस साल के अंत में नेपाल दौरे पर जाएगी. इस दौरे पर इंडिया ए और नेपाल के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने 10 जुलाई (शुक्रवार) को इसकी पुष्टि की. CAN के अधिकारियों ने बताया कि दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के शेड्यूल का भी एलान हो गया है. इस सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी. नोट करें पूरा शेड्यूल…

टी20 सीरीज का शेड्यूल

इंडिया ए और नेपाल के बीच पहला टी20 मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला 11 दिसंबर को होगा, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 13 दिसंबर को खेला जाएगा. ये सभी टी20 मुकाबले कीर्तिपुर के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे. बताया जा रहा है कि इंडिया ए की स्क्वाड में आईपीएल के टॉप परफॉर्मर और सीनियर टीम से बाहर चल रहे खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है. इससे नेपाल को एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, जिससे दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सीखने नया अनुभल भी मिलेगा.

You Might Be Interested In
  • 9 दिसंबर- पहला टी20 मैच
  • 11 दिसंबर- दूसरा टी20 मैच
  • 13 दिसंबर- तीसरा टी20 मैच

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर के करीबी शख्स की होगी छुट्टी? टीम इंडिया छोड़ IPL फ्रेंचाइजी में होगा शामिल!

नेपाल क्रिकेट में BCCI का योगदान

बता दें कि बीसीसीआई नेपाल क्रिकेट को तेजी से बढ़ाने में मदद कर रहा है. पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले, नेपाल ने बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक ट्रेनिंग कैंप लगाया था. टीम ने 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले गुजरात और बड़ौदा की घरेलू टीमों के खिलाफ प्रैक्टिस मैच भी खेले. इसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 के मैचों की तैयारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही प्रैक्टिस किया था.

नेपाल में तेजी से बढ़ता क्रिकेट

नेपाल में पिछले कुछ समय से क्रिकेट तेजी से आगे बढ़ रहा है. नेपाल क्रिकेट टीम ने पिछले दोनों टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था. 2024 के वर्ल्ड कप में नेपाल एक भी मैच नहीं जीत पाई थी. हालांकि 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल ने अपने खेल में सुधार किया और स्कॉटलैंड को हराया. इसके अलावा नेपाल ने इंग्लैंड को भी लगभग हरा दिया था, लेकिन करीबी मुकाबले में 4 रन से हार गए.

Tags: India A Cricketnepal cricket team
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