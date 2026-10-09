Home > खेल > IPL के धुरंधरों ने कराई भारत की बेइज्जती! ऑस्ट्रेलिया ए से हारे वनडे सीरीज, दूसरे वनडे में सिर्फ 206 पर ढेर

IPL के धुरंधरों ने कराई भारत की बेइज्जती! ऑस्ट्रेलिया ए से हारे वनडे सीरीज, दूसरे वनडे में सिर्फ 206 पर ढेर

IND A vs AUS A ODI: IPL के स्टार खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज गंवा दी है. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 2 मैच आसानी से जीतकर 2-0 से बढ़त बना ली. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया ए की टीम में कई IPL स्टार्स शामिल हैं, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 9, 2026 7:46:24 PM IST

इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गंवाई वनडे सीरीज. (PC- X)
इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गंवाई वनडे सीरीज. (PC- X)


IND A vs AUS A ODI Series: इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में IPL के स्टार भारतीय खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की बेइज्जती करवा दी है. ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए के खिलाफ 3 मैचों की अनऑफिशियल वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया ए ने सीरीज के शुरुआती दोनों वनडे जीतकर सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच पुडुच्चेरी में खेला गया.

इस मुकाबले में इंडिया ए की बल्लेबाजी बेहद खराब रही, जबकि भारतीय टीम कई IPL स्टार्स से सजी हुई थी. दूसरे वनडे में भारतीय टीम को 69 रनों से हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 275 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी इंडिया ए की टीम 45.2 ओवर में सिर्फ 206 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई.

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ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में भी भारत को रौंदा

दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 275 रन के स्कोर पर ऑलआउट हुई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से सैम कॉन्सटास (67) और जॉश फिलिप (58) ने अर्धशतक लगाए. इसके अलावा कप्तान नाथन मैकस्वीनी ने 32 रन बनाए, जबकि लचलान शॉ ने 25 रन का योगदान दिया. इसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया एक सामने 276 रनों की टारगेट रखा. भारत की ओर से तेज गेंदबाज अरशद खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि यश ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए.

इसके बाद जब भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो सलामी बल्लेबाज फ्लॉप हो गए. साई सुदर्शन सिर्फ 13 रन बना पाए, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 1 रन बनाए. इसके अलावा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी 12 रन बनाकर आउट हो गए. फिर रजत पाटीदार ने टीम इंडिया की पारी को संभाला. उन्होंने 67 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उन्हें किसी और बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. आखिर में अनुकूल रॉय ने नाबाद 34 रन बनाए. भारतीय टीम 45.2 ओवर में सिर्फ 206 के स्कोर पर ढेर हो गई. इससे ऑस्ट्रेलिया ने 69 रनों से मैच जीत लिया और सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली.

पहले वनडे में भी मिली थी करारी हार

भारत ए को पहले वनडे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रनों से हराया था. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 रन बनाए थे. नाथन मैकस्वीनी ने 123 रनों की शतकीय पारी खेली थी, जबकि कप्तान विल सदरलैंड ने 77 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम सिर्फ 149 के स्कोर पर ढेर हो गई. भारत की ओर से सिर्फ रजत पाटीदार ने फिफ्टी लगाई. उन्होंने 53 रनों की पारी खेली, जबकि निशांत सिंधू ने 31 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया.

Tags: ind a vs aus a
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