IND A vs SL A: श्रीलंका ने बिना एक भी गेंद खेले बनाए 10 रन, इस नियम का मिला फायदा, समझें मामला

IND A vs SL A: श्रीलंका ए के खिलाफ दांबुला के रंगीरी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया ए को एक गलती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है. इस मुकाबले में टीम इंडिया की गलती की वजह से श्रीलंका ने अपनी पारी की शुरुआत से पहले ही 10 रन बना लिए. श्रीलंका ने जब अपनी बल्लेबाजी शुरू की, तो उनके स्कोरकार्ड में 10 रन पहले से ही जोड़ दिए गए. अब आप सभी क मन में सवाल होगा कि इंडिया ए ने ऐसा किया, जिसका इतना बड़ा नुकसान हो गया.

दरअसल, इंडिया के युवा खिलाड़ी विप्रज निगम ने एक ही बार 2 गलती कर दी. विप्रज निगम को 2 बार पिच के बीच में दौड़ते हुए पाया गया. इसके चलते इंडिया ए पर 10 रन का जुर्माना लगाया गया. इस पेनाल्टी की वजह से श्रीलंका ने अपनी पारी 10 रन के स्कोर से शुरू की.

विप्रज नियम ने 2 बार की गलती

दरअसल, श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए का टॉप ऑर्डर फेल हो गया था. ऐसे समय में शूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने टीम की पारी संभाली. इस दौरान 21 साल विप्रज निगम ने कई बार पिच के बीच में दौड़कर रन लिया. विप्रज निगम को कई चेतावनी भी दी गई. इंडिया ए की बल्लेबाजी के दौरान 35वें ओवर में विप्रज निगम ने पिच के बीचोंबीच में दौड़कर एक रन लिया.

इसके चलते विप्रज निगम की टीम यानी इंडिया ए पर 5 रन का जुर्माना लगाया गया और गेंद को डेड बॉल घोषित कर दिया गया. इसके बाद भी विप्रज निगम नहीं सुधरे. उन्होंने 37वें ओवर में भी वही गलती दोहराई. इसकी वजह से एक बार फिर उन पर पांच रन का जुर्माना लगाया गया. विप्रज निगम ने दूसरी गलती उस समय की, जब उन्होंने कुगाथास मथुलन की गेंद को शॉर्ट थर्ड-मैन की ओर खेलने के बाद 1 रन लेने की कोशिश की.

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किस नियम के तहत लगा जुर्माना?

नियमों के अनुसार, अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर या लापरवाही से पिच के बीच में दौड़ता पाया जाता है, तो उसे अंपायर पहली चेतावनी देते हैं. इसके बाद अगर दूसरी बार वही गलती हुई, तो बल्लेबादी वाली टीम पर 5 रन का जुर्माना लगाया जाता है. दरअसल, बल्लेबाजों को पिच से बाहर दौड़ना होता है, जिससे पिच की स्थिति खराब न हो. अगर कोई बल्लेबाज मैच के दौरान बार-बार पिच पर दौड़ता है, तो नुकीले जूतों के कारण पिच पर खुरदरे निशान या पैरों के निशान बन सकते हैं.

इंडिया ए का बुरा हाल

श्रीलंका ए के खिलाफ खेला जा रहे मैच में इंडिया ने 49.2 ओवर में 265 रन बनाए हैं. इंडिया ए की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 21 और प्रभसिमरन सिंह ने 11 रन बनाए. इसके बाद तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभाला. गायकवाड़ ने 37 रन बनाए, जबकि कप्तान तिलक वर्मा ने 23 रनों की पारी खेली. इसके बाद शूर्यांश शेडगे ने 72 रन और विप्रज निगम ने 51 रनों की पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा. अब श्रीलंका को जीत के लिए 266 रन बनाने की जरूरत है, लेकिन उनके स्कोरबोर्ड में पहले से ही 10 रन जुड़ गए हैं.