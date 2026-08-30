Home > खेल > IND W vs THA W: पूर्व क्रिकेटर की टीम इंडिया को सलाह, बोले- अटैकिंग और बेखौफ खेलना…

IND W vs THA W: पूर्व क्रिकेटर की टीम इंडिया को सलाह, बोले- अटैकिंग और बेखौफ खेलना…

विमेंस टी20 एशिया कप में थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कोच अमोल मजूमदार ने खिलाड़ियों को आक्रामक क्रिकेट खेलने की सलाह दी है. भारत ने इस साल 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से 9 गंवाए हैं, लेकिन कोच का ध्यान नतीजों के बजाय सुधार पर है.

By: Satyam Sengar | Published: August 30, 2026 5:00:13 PM IST

पूर्व क्रिकेटर की टीम इंडिया को सलाह.
पूर्व क्रिकेटर की टीम इंडिया को सलाह.


भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम रविवार को विमेंस टी20 एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड के खिलाफ करेगी. मुकाबले से पहले टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने खिलाड़ियों को अटैकिंग और बेखौफ क्रिकेट खेलने की सलाह दी है. भारत का इस साल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. टीम ने 16 में से 9 मुकाबले गंवाए हैं. हालांकि, अमोल मजूमदार का मानना है कि पुराने नतीजों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय टीम को अपनी कमियों में सुधार करने पर फोकस करना चाहिए.

अमोल मजूमदार ने कहा कि टीम हालिया प्रदर्शन को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है. उनका मानना है कि भारतीय टीम में सुधार की काफी गुंजाइश है और युवा खिलाड़ियों से भरी यह टीम आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. कोच चाहते हैं कि खिलाड़ी पॉजिटिव सोच के साथ मैदान पर उतरें और आक्रामक क्रिकेट खेलें. एशिया कप के साथ भारत के सामने अगले छह महीनों में कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें एशियन गेम्स भी शामिल हैं. ऐसे में यह टूर्नामेंट टीम के लिए अच्छी तैयारी का मौका है.

You Might Be Interested In

दुबई में स्पिन गेंदबाजों की होगी अहम भूमिका
दुबई की पिचों को देखते हुए भारतीय स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है. टीम के अभ्यास सत्र के दौरान भी पिचों पर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती दिखाई दी है. भारत के पास अलग-अलग तरह के कई स्पिन विकल्प मौजूद हैं. अमोल मजूमदार को उम्मीद है कि उनकी स्पिन गेंदबाज इस मौके का फायदा उठाएंगी और टीम को मैचों में बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगी.

जेमिमा रोड्रिग्स के बिना अभियान की शुरुआत
भारत को टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में जेमिमा रोड्रिग्स की कमी खलेगी. हैमस्ट्रिंग चोट के कारण जेमिमा एशिया कप से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह प्रतिका रावल को टीम में शामिल किया गया है. जेमिमा की गैरमौजूदगी में भारतीय बल्लेबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी. टीम प्रबंधन को उम्मीद होगी कि युवा खिलाड़ी इस दबाव को संभालेंगे और थाईलैंड के खिलाफ मजबूत शुरुआत दिलाएंगे. भारत की नजर एशिया कप में अच्छे प्रदर्शन के साथ अगले छह महीनों के लिए मजबूत टीम तैयार करने पर भी होगी.

Tags: India vs Thailand
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अरिश्फा खान?

August 29, 2026

पेट कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए?

August 29, 2026

रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर...

August 28, 2026

200 MP कैमरे के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन्स

August 28, 2026

कौन हैं बिग बॉस 20 के कंटेंस्टेंट्स?

August 28, 2026

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026
IND W vs THA W: पूर्व क्रिकेटर की टीम इंडिया को सलाह, बोले- अटैकिंग और बेखौफ खेलना…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND W vs THA W: पूर्व क्रिकेटर की टीम इंडिया को सलाह, बोले- अटैकिंग और बेखौफ खेलना…
IND W vs THA W: पूर्व क्रिकेटर की टीम इंडिया को सलाह, बोले- अटैकिंग और बेखौफ खेलना…
IND W vs THA W: पूर्व क्रिकेटर की टीम इंडिया को सलाह, बोले- अटैकिंग और बेखौफ खेलना…
IND W vs THA W: पूर्व क्रिकेटर की टीम इंडिया को सलाह, बोले- अटैकिंग और बेखौफ खेलना…