IND W vs THA W: पूर्व क्रिकेटर की टीम इंडिया को सलाह, बोले- अटैकिंग और बेखौफ खेलना…

भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम रविवार को विमेंस टी20 एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड के खिलाफ करेगी. मुकाबले से पहले टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने खिलाड़ियों को अटैकिंग और बेखौफ क्रिकेट खेलने की सलाह दी है. भारत का इस साल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. टीम ने 16 में से 9 मुकाबले गंवाए हैं. हालांकि, अमोल मजूमदार का मानना है कि पुराने नतीजों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय टीम को अपनी कमियों में सुधार करने पर फोकस करना चाहिए.

अमोल मजूमदार ने कहा कि टीम हालिया प्रदर्शन को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है. उनका मानना है कि भारतीय टीम में सुधार की काफी गुंजाइश है और युवा खिलाड़ियों से भरी यह टीम आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. कोच चाहते हैं कि खिलाड़ी पॉजिटिव सोच के साथ मैदान पर उतरें और आक्रामक क्रिकेट खेलें. एशिया कप के साथ भारत के सामने अगले छह महीनों में कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें एशियन गेम्स भी शामिल हैं. ऐसे में यह टूर्नामेंट टीम के लिए अच्छी तैयारी का मौका है.

दुबई में स्पिन गेंदबाजों की होगी अहम भूमिका

दुबई की पिचों को देखते हुए भारतीय स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है. टीम के अभ्यास सत्र के दौरान भी पिचों पर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती दिखाई दी है. भारत के पास अलग-अलग तरह के कई स्पिन विकल्प मौजूद हैं. अमोल मजूमदार को उम्मीद है कि उनकी स्पिन गेंदबाज इस मौके का फायदा उठाएंगी और टीम को मैचों में बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगी.

जेमिमा रोड्रिग्स के बिना अभियान की शुरुआत

भारत को टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में जेमिमा रोड्रिग्स की कमी खलेगी. हैमस्ट्रिंग चोट के कारण जेमिमा एशिया कप से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह प्रतिका रावल को टीम में शामिल किया गया है. जेमिमा की गैरमौजूदगी में भारतीय बल्लेबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी. टीम प्रबंधन को उम्मीद होगी कि युवा खिलाड़ी इस दबाव को संभालेंगे और थाईलैंड के खिलाफ मजबूत शुरुआत दिलाएंगे. भारत की नजर एशिया कप में अच्छे प्रदर्शन के साथ अगले छह महीनों के लिए मजबूत टीम तैयार करने पर भी होगी.