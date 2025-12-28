Home > क्रिकेट > भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी-20 में बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर, फिर भी नहीं टूटा अर्जेंटीना का रिकॉर्ड, मंधाना-शेफाली ने भी रचा इतिहास

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी-20 में बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर, फिर भी नहीं टूटा अर्जेंटीना का रिकॉर्ड, मंधाना-शेफाली ने भी रचा इतिहास

IND-W vs SL-W Series: भारत ने रविवार को चौथे टी-20 मैच में श्रीलंका को 30 रनों से हरा दिया. भारत ने इस मैच में टी-20 क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया. वहीं भारत के लिए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने रिकॉर्ड साझेदारी की.

By: Hasnain Alam | Published: December 28, 2025 11:18:12 PM IST

Indian Women Cricket Team
Indian Women Cricket Team


IND-W vs SL-W Match: भारत ने रविवार को पांच मैचों की टी-20 सीरीज के चौथे मुकाबले में श्रीलंका को 30 रनों से हरा दिया. भारत ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में जीत के साथ ही सीरीज में 4-0 से बढ़त बना ली है. मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 221 रन बनाए. यह टी-20 क्रिकेट में टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर है.

भारत के लिए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने 15.2 ओवरों में रिकॉर्ड 162 रन की साझेदारी की. यह महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए भारत की तरफ से सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. इससे पहले स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले विकेट के लिए 143 रन की साझेदारी की थी.

शेफाली ने बनाए 79 रन

मंधाना ने 48 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 80 रन की पारी खेली. वहीं शेफाली 46 गेंदों में 1 छक्के और 12 चौकों के साथ 79 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद ऋचा घोष ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की.

ऋचा घोष ने 16 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 16 रन टीम के खाते में जोड़े. श्रीलंका की तरफ से मलशा शेहानी और निमाशा मदुशानी ने 1-1 विकेट निकाला.

191 रन ही बना सकी श्रीलंका की टीम

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर सिर्फ 191 रन ही बना सकी. कप्तान चामरी अथापथु ने 37 गेंदों में सर्वाधिक 52 रन बनाए. भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी और वैष्णवी शर्मा ने 2-2 विकेट निकाले, जबकि श्री चरणी ने 1 विकेट हासिल किया. दोनों देशों के बीच सीरीज का अंतिम मुकाबला 30 दिसंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है.

टी-20 क्रिकेट में भारत की ओर से बनाए गए बड़े स्कोर

  • भारत ने 19 दिसंबर 2024 को डीवाई पाटिल स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 217/4 का स्कोर बनाया था.
  • 28 जून 2025 को भारतीय महिला टीम ने नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए थे.
  • 21 जुलाई 2024 को टीम इंडिया ने दांबुला में यूएई के खिलाफ 5 विकेट खोकर 201 रन बनाए थे.

बता दें कि इस तरह भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी-20 क्रिकेट में सिर्फ 4 मौकों पर 200 के आंकड़े को पार किया है. वहीं अगर महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर की बात करें तो अर्जेंटीना ने 13 अक्टूबर 2023 को चिली के खिलाफ महज 1 विकेट खोकर 427 रन बनाए थे.

