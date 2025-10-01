IND W vs SL W: भारत की छोरियां ने किया कमाल, वर्ल्ड कप के पहले मैच में श्रीलंंका को 59 रनों से धोया

India w Beat Sri Lanka W: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत जीत के साथ की. भारत ने श्रीलंका की महिला टीम को 59 रन से हराया. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 ओवर में 269 रन बनाए , इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में सिर्फ 211 रनों पर ही ढेर हो गई. वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम की ये बेहतरीन शुरुआत है. इस मैच में बारिश ने खलल जरुर डाला, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय खिलाड़ियों मे दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए जीत हासिल की. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को हराया और जीत का बिगुल बजाया.

पहले बल्लेबाज़ी में किया कमाल, फिर गेंदबाज़ी से मचाया धमाल

भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ा योगदान अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा का रहा. जब टीम इंडिया जल्दी जल्दी विकेट गवांकर संकट में थी, उस वक्त इन दोनों ने कमाल संभाली और भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. भारत के छह विकेट केवल 124 रन पर गिर गए थे, तब अमनजोत और दीप्ति ने शतकीय साझेदारी की. दीप्ति शर्मा ने 53 बॉल पर 53 रन बनाए. इसमें तीन चौके शामिल रहे. अमनजोत कौर ने 56 बॉल पर 57 रन की पारी खेली. उन्होंने पांच चौके और एक छक्का लगाया.

इसके बाद जब भारत की गेंदबाजी आई तो दीप्ति और अमनजोत ने यहां भी अपना कमाल दिखाया. दीप्ति शर्मा ने जहां तीन विकेट अपने नाम किए, वहीं अमनजोत को भी एक सफलता हा​थ लगी. स्नेह राणा ने भी 3 सफलताएं हासिल की. श्रीलंका के लिए सिर्फ उनकी कप्तान चमारी अट्टापट्टू ही बड़ी पारी खेली पाईं. हालांकि वे भी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाईं. चमारी ने 47 बॉल पर 43 रन बनाए. इसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल रहे.

ये भी पढ़ें-Tilak Varma Best Reply: पाकिस्तान के तानों का जवाब तिलक के बल्ले से, जानिए कैसे जिताया मैच

ऑस्ट्रेलिया- न्यूजीलैंड के बीच होगी टक्कर

महिला ​वनडे विश्व कप में अब बुधवार को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी. ये मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दो अक्टूबर को बांग्लादेश और पाकिस्तान की टक्कर होगी, ये मैच कोलंबो में होगा. भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला 5 अक्टूबर को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ खेलती हुई नजर आएगी. भारतीय टीम पाकिस्तान के मुकाबले काफी मजबूत है. इस मैच को भी अगर टीम जीत जाती है तो उसके सेमीफाइनल में जाने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी.

ये भी पढ़ें- West Indies Beat Nepal: लाज की लड़ाई में जीती वेस्टइडीज़ की टीम, नेपाल को रौंदकर बचाई साख