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IND W vs SL W Final: भारत-श्रीलंका के बीच गोल्ड मेडल की जंग! कब-कहां देख सकेंगे फाइनल मैच, FREE में कैसे देखें लाइव?

IND W vs SL W Final: एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए भारत और श्रीलंका के बीच टक्कर होने वाली है. इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कांस्य पदक के लिए भी मैच खेला जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 21, 2026 1:32:16 PM IST

भारत-श्रीलंका के बीच गोल्ड मेडल का मुकाबला कब-कहां देख सकेंगे?
भारत-श्रीलंका के बीच गोल्ड मेडल का मुकाबला कब-कहां देख सकेंगे?


IND W vs SL W Final: भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पहुंच गई है. जापान के आईची-नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स के फाइनलम में भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंका से होने वाला है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम मंगलवार यानी 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम का मेडल तो पक्का है, लेकिन टीम की नजर श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीतने पर हैं. भारतीय टीम ने हाल ही में एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराया था. अब एशियन गेम्स के फाइनल में फिर से इन दोनों टीमों की भिड़ंत होने जा रही है, जिसमें श्रीलंका अपना बदला लेने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह मैच कब-कहां खेला जाएगा और आप इसे लाइव कैसे देख पाएंगे?

कब-कहां होगा फाइनल का मैच?

भारत और श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स 2026 विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल मुकाबला मंगलवार यानी 22 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला जापान के निस्शिन शहर के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार भारत बनाम श्रीलंका का यह मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 10 बजे टॉस किया जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के ​बीच बॉन्ज मेडल के लिए मैच होगा, जो 22 सितंबर को ही सुबह 5:30 बजे शुरू होगा.

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कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले एशियन गेम्स 2026 विमेंस क्रिकेट के फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (Sony LIV) पर उपलब्ध रहेगी. भारत में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports 1 TV चैनल पर किया जाएगा. साथ ही इसका सीधा ब्रॉडकास्ट Sony Sports 3 और Sony Sports 3 HD (हिंदी) और Sony Sports 4 (तमिल, तेलुगु और कन्नड़) पर रीजनल लैंग्वेज में भी किया जाएगा. वहीं, अगर आप इस मैच को बिना किसी खर्चे के देखना चाहते हैं, तो आप इसे डीडी स्पोर्ट्स के चैनल पर फ्री में देख सकते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है. भारत और श्रीलंका के बीच अभी तक टी20 इंटरनेशनल में 31 मैच खेले गए हैं. इसमें भारत ने 25 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. वहीं, श्रीलंका ने 5 मैच जीते हैं. श्रीलंका के खिलाफ भारत ने लगातार आखिरी 7 मैच जीते हैं.

गोल्ड मेडल मैच के लिए दोनों टीमों की स्क्वाड

भारतीय महिला टीम: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव.

श्रीलंका महिला टीम: चमारी अटापट्टू (कप्तान), अनुष्का संजीवनी, हर्षिता समरविक्रमा, इमेशा दुलानी, कविशा दिलहारी, हासिनी परेरा, सुगंधिका कुमारी, संजना कविंदी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशिनी नुथ्यांगना, निमाशा मीपेज, रश्मिका सेवंदी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी.

Tags: Asian Games 2026IND vs SL
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