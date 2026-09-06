Home > खेल > भारत ने पाक को दिखाई औकात, फिर भी वहाब रियाज का नहीं टूटा घमंड, बोले- पाकिस्तान जीतेगी एशिया कप

भारत ने पाक को दिखाई औकात, फिर भी वहाब रियाज का नहीं टूटा घमंड, बोले- पाकिस्तान जीतेगी एशिया कप

IND W vs PAK W: महिला एशिया कप 2026 में भारत से मिली करारी हार के पाकिस्तान के हेड कोच ने खुद अपनी टीम को बेइज्जती करवाई है. पाकिस्तान के कोच वहाब रियाज ने कहा कि उनकी टीम मौजूदा एशिया कप की सबसे बेस्ट टीम है. उनके इस बयान पर फैंस पाकिस्तान का खूब मजाक बना रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 6, 2026 12:51:07 PM IST

पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद वहाब रियाज का बयान वायरल.
पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद वहाब रियाज का बयान वायरल.


IND W vs PAK W: महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. इस हार के बाद पाकिस्तान के महिला टीम के कोच वहाब रियाज ने ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज (Wahab Riaz) ने कहा कि उन्हें लगता है कि मौजूदा महिला एशिया कप में पाकिस्तान की टीम सबसे बेस्ट है. पाकिस्तानी कोच के इस बयान के बाद पूरी पाकिस्तानी टीम का दुनिया में मजाक बन रहा है. फैंस सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. दरअसल, शनिवार (5 सितंबर) को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ 55 रन के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया. इसके बाद महज 8.4 ओवर में ही 7 विकेट से मैच जीत लिया.

क्या बोले पाकिस्तानी टीम के कोच?

मैच के बाद पाकिस्तान के हेड कोच वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी टीम को जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि उनकी टीम में सभी खिलाड़ी काफी होनहार हैं और उन्हें बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है. वहाब ने कहा कि उनकी टीम का अगला मैच हांगकांग के खिलाफ होने वाला है. यहां तक तो वहाब रियाज का बयान ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने जो कहा उस पर उनका मजाक बन रहा है.

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दरअसल, पाकिस्तानी हेड कोच ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि इस एशिया कप में ट्रॉफी जीतने के लिए पाकिस्तान सबसे अच्छी टीम है. अपने इस बयान के पीछे उन्होंने पिच कंडीशन को वजह बताया. उनका कहना है कि दुबई की कंडीशन पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छी है. अब उनके इस बयान को लेकर फैंस उनका मजाक बना रहे हैं.

भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा

शनिवार (5 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप का मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने पाक के बल्लेबाज बेबस दिखाई दिए. पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में सिर्फ 55 के स्कोर पर सिमट गई. यह पाकिस्तान का टी20 इंटरनेशनल में सबसे छोटा स्कोर है. इसके जवाब में उतरी हरमनप्रीत कौर की टीम सिर्फ 8.4 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. यही वजह है कि जब वहाब रियाज ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट की बेस्ट टीम बताया, तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे.

फैंस ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक

पाकिस्तानी हेड कोच वहाब रियाज का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर फैंस पाकिस्तान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘कौन सा नशा करते हो भाई.’ इसके अलावा एक दूसरे शख्स ने लिखा, ‘लगता है भाई माइक के सामने बैठने से पहले स्कोरकार्ड देखना भूल गए.’ वहीं, एक यूजर ने लिखा, ‘ये तो बहुत फेक है, अपने पद पर बने रहने के लिए पीतल को सोना बोल रहा है.’

Tags: IND VS PAKwahab riaz
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