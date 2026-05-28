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IND W vs ENG W live streaming: कब, कहां और कैसे देखें मुकाबला, टीवी चैनल से लेकर लाइव स्ट्रीम तक; यहां जानें

IND W vs ENG W 1st T20I: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में, भारत ने हाल के महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टीम अपनी लय को बरकरार रखने में संघर्ष करती दिखी है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 28, 2026 4:15:20 PM IST

IND W बनाम ENG W लाइव स्ट्रीमिंग
IND W बनाम ENG W लाइव स्ट्रीमिंग


IND W vs ENG W live streaming: भारत अगले महीने होने वाले महिला T20 विश्व कप से पहले अपनी टीम के तालमेल को बेहतर बनाने और अपनी लय वापस पाने की कोशिश करेगा, जब गुरुवार से शुरू हो रही तीन मैचों की T20I सीरीज़ में उसका सामना इंग्लैंड से होगा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में, भारत ने हाल के महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टीम अपनी लय को बरकरार रखने में संघर्ष करती दिखी है.

उनकी विश्व कप की तैयारियां शानदार तरीके से शुरू हुईं, जब उन्होंने अपने घर पर श्रीलंका को 5-0 से हराया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से ऐतिहासिक T20I सीरीज़ जीत हासिल की — जो एक दशक में ऑस्ट्रेलिया में उनकी पहली द्विपक्षीय सीरीज़ जीत थी.

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दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली हार

हालांकि, इस शानदार प्रदर्शन का सिलसिला दक्षिण अफ्रीका में 1-4 की निराशाजनक हार के साथ टूट गया. वहां भारत की बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी दिखी और गेंदबाज अहम मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे. अब इंग्लैंड के खिलाफ यह सीरीज़ भारत को उन कमियों को दूर करने का आखिरी मौका देती है, इससे पहले कि भारत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करे.

भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़ और अरुंधति रेड्डी शामिल हैं, इंग्लैंड की सीम-अनुकूल परिस्थितियों में कड़ी परीक्षा से गुजरेगा. युवा खिलाड़ी नंदिनी शर्मा को भी मौका मिल सकता है, जिन्होंने महिला प्रीमियर लीग में अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है.

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला पहले T20I मैच के बारे में जानकारी-

मैच कब और कहां खेला जाएगा?

IND-W और ENG-W के बीच पहला T20I मैच गुरुवार, 28 मई को चेम्सफोर्ड के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा.

पहले T20I मैच का समय क्या है?

भारत महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला T20I मैच भारतीय समयानुसार (IST) रात 11:00 बजे शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले (रात 10:30 बजे IST) होगा.

पहले T20I मैच का कहां होगा सीधा प्रसारण? 

IND-W और ENG-W के बीच पहला T20I मैच Sony Sports Ten 1 SD और HD, Sony Sports Ten 3 Hindi SD और HD, और Sony Sports Ten 4 SD (तमिल, तेलुगु, कन्नड़) पर लाइव दिखाया जाएगा.

गुरुवार (28 मई) को भारत की महिला टीम और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच होने वाले पहले T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

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