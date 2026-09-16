IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, अभिषेक शर्मा OUT! तीसरे टी20 में गंभीर करेंगे 3 बदलाव, ऐसी होगी प्लेइंग XI

IND vs AFG 3rd T20 Playing XI: भारत और अफगानिस्तान के बीच जारी 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम जीत हासिल कर अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करना चाहेगी. भारत ने पहले ही 2 मैचों में लगातार जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. अब तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम पर कोई दबाव नहीं होगा. ऐसे में टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले में कुछ बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है. टीम इंडिया अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है. जानिए भारत की प्लेइंग-11 में क्या हो सकते हैं बदलाव…

वैभव-यश का प्लेइंग-11 में मिलेगा मौका?

दूसरे टी20 मैच में जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा था कि वह सीरीज के आखिरी मैच में बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देंगे. फिलहाल 3 खिलाड़ी बेंच पर हैं, जिनमें वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर और वाशिंग्टन सुंदर शामिल हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में इन तीनों प्लेयर्स को मौका दिया जा सकता है. वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में लाया जाएगा, जो संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा में से किसी एक की जगह लेंगे.

इसके अलावा स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते रेस्ट दिया जा सकता है. उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज यश ठाकुर को मौका मिल सकता है. यश ठाकुर ने जिम्बाब्वे दौरे पर भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने 2 मैचों में 2 विकेट चटकाए थे.

वाशिंग्टन सुंदर को भी मिलेगा मौका!

वैभव और यश के अलावा स्पिन ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर को भी प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. तीसरे टी20 में वह अक्षर पटेल की जगह ले सकते हैं. एशियन गेम्स को देखते हुए टीम मैनेजमेंट अक्षर पटेल को भी आराम दे सकती है. इस तरह तीसरे टी20 में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कुल 3 बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कब खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत बनाम अफगानिस्तान का तीसरा टी20 मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (Fancode) पर की जाएगी.

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग XI

संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.