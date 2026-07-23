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वैभव सूर्यवंशी का रौद्र रूप, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मुकाबले में काटा बवाल! फिफ्टी ठोक रचा इतिहास

India vs Zimbabwe: वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया. 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी की और 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.

By: Satyam Sengar | Published: July 23, 2026 7:22:41 PM IST

वैभव सूर्यवंशी ने ठोकी फिफ्टी.
वैभव सूर्यवंशी ने ठोकी फिफ्टी.


Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए साफ कर दिया कि उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है. पिछले कुछ मुकाबलों में बड़ी पारी नहीं खेल पाने वाले वैभव ने इस बार शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया और सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और एक नया कारनामा कर दिखाया.

सिर्फ 19 गेंदों में  50 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पुरानी लय की झलक दिखाई. इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 253.33 रहा, जो बताता है कि उन्होंने हर गेंदबाज पर दबाव बनाए रखा. जबकि इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंंशी का बल्ला नहीं  चल रहा था, और लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे थे. लेकिन अब वैभव ने दिखा दिया है कि उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है और आईपीएल की तरह धमाल मचाने को तैयार हैं.

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वैभव ने रचा इतिहास

उन्होंने 15 साल 118 दिन की उम्र में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाया और इस उपलब्धि के साथ दुनिया के सबसे कम उम्र में टी20 इंटरनेशनल फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इस मामले में वैभव ने जिब्राल्टर के लुईस ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 16 साल 56 दिन की उम्र में 2021 में माल्टा के खिलाफ अल्बरगारिया में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाया था. तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया के कविन चड्ढा हैं, जिन्होंने 16 साल 76 दिन की उम्र में 2026 में स्वीडन के खिलाफ बाली में यह उपलब्धि हासिल की थी.

शुरुआत से ही दिखाया आक्रामक तेवर

वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर आते ही पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी की. उन्होंने खराब गेंदों को बखूबी बाउंड्री के पार पहुंचाया और अच्छी गेंदों पर भी रन निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ा. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आया, जिसने यह संकेत दिया कि वह अब पूरी तरह लय में लौट चुके हैं. वैभव की यह पारी सिर्फ तेजी से बनाए गए रन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने टीम प्रबंधन को भी बड़ा भरोसा दिया. एक युवा बल्लेबाज के रूप में उन्होंने दिखाया कि जरूरत पड़ने पर वह तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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