वैभव सूर्यवंशी का रौद्र रूप, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मुकाबले में काटा बवाल! फिफ्टी ठोक रचा इतिहास

वैभव ने रचा इतिहास

उन्होंने 15 साल 118 दिन की उम्र में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाया और इस उपलब्धि के साथ दुनिया के सबसे कम उम्र में टी20 इंटरनेशनल फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इस मामले में वैभव ने जिब्राल्टर के लुईस ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 16 साल 56 दिन की उम्र में 2021 में माल्टा के खिलाफ अल्बरगारिया में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाया था. तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया के कविन चड्ढा हैं, जिन्होंने 16 साल 76 दिन की उम्र में 2026 में स्वीडन के खिलाफ बाली में यह उपलब्धि हासिल की थी.

शुरुआत से ही दिखाया आक्रामक तेवर

वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर आते ही पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी की. उन्होंने खराब गेंदों को बखूबी बाउंड्री के पार पहुंचाया और अच्छी गेंदों पर भी रन निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ा. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आया, जिसने यह संकेत दिया कि वह अब पूरी तरह लय में लौट चुके हैं. वैभव की यह पारी सिर्फ तेजी से बनाए गए रन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने टीम प्रबंधन को भी बड़ा भरोसा दिया. एक युवा बल्लेबाज के रूप में उन्होंने दिखाया कि जरूरत पड़ने पर वह तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं.