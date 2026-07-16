जिम्बाब्वे से भी नहीं जीत पाएगी टीम इंडिया? जानें वो 5 बड़े कारण, जो बनेंगे भारत की हार की वजह!

India vs Zimbabwe T20I Series: इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी. वहां पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज 23 जुलाई से शुरू होगी, जो 26 जुलाई तक चलेगी. ये सभी मुकाबले हरारे के मैदान पर खेले जाएंगे. इस दौरे पर भारतीय टीम श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी, जिनके सामने जिम्बाब्वे की बड़ी चुनौती होगी. मौजूदा समय में जिम्बाब्वे की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है. वहीं, भारतीय टी20 टीम बुरे दौर से गुजर रही है. ऐसे में अगर जिम्बाब्वे ने भारत को टी20 सीरीज में हरा दिया, तो ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी. जानें इसकी 5 बड़ी वजहें…

जिम्बाब्वे का शानदार फॉर्म

जिम्बाब्वे की टीम इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है. हाल ही में रिचर्ड नगारवा की कप्तानी वाली टीम ने बांग्लादेश को वनडे में 2-1 से हराया, जबकि उससे पहले टेस्ट में बुरी तरह रौंदा. वहीं, अब टी20 में सिकंदर रजा (Sinandar Raza) की कप्तानी में जिम्बाब्वे ने 15 जुलाई को खेले गए मैच में भी बांग्लादेश को 32 रनों से हरा दिया. मौजूदा समय में जिम्बाब्वे की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है.

जिम्बाब्वे को घरेलू कंडीशन का फायदा

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज हरारे के मैदान पर खेली जाएगी. जिम्बाब्वे के सभी खिलाड़ी इस मैदान की पिच से अच्छी तरह से जानते हैं, जबकि भारतीय खिलाड़ी लंबे समय बाद हरारे के मैदान पर खेलेंगे. हाल ही में देखा गया कि किस तरह इंग्लैंड ने अपनी होम कंडीशंस का फायदा लेकर भारत को 4-0 से टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा का हो सकता है आखिरी वनडे? नहीं बनाए रन तो BCCI करेगा बाहर, ईशान किशन के लिए खुलेंगे दरवाजे!

जिम्बाब्वे उलटफेर करने में माहिर

जिम्बाब्वे की टीम उलटफेर करने में काफी माहिर है. जिम्बाब्वे ने क्रिकेट इतिहास में कई बड़े उलटफेर किए हैं, जिसे देख उन्हें जायंट किलर भी कहा जाता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराया था. ऐसे में जिम्बाब्वे भारतीय टीम के साथ भी उलटफेर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

भारतीय टीम की खराब फॉर्म

भारतीय टी20 टीम की मौजूदा फॉर्म काफी है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम पिछले 7 मैचों में जीत का खाता भी नहीं खोल पाई है. भारत को पहले आयरलैंड दौरे पर 0-2 से हार मिली, फिर इंग्लैंड में टी20 सीरीज में 0-4 से व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा. श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान अभी तक पहली जीत भी नहीं मिल पाई है.

टीम इंडिया में अनुभव की कमी

भारतीय टीम में थोड़ी अनुभव की भी कमी नजर आ रही है. दरअसल, जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुनी गई टीम इंडिया में कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इनमें प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर और अशोक शर्मा शामिल हैं. इन खिलाड़ियों को पहली बार टीम इंडिया की स्क्वाड में मौका मिला है. इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों ने भारत के लिए काफी कम मैच खेले हैं. ऐसे में साफ तौर पर भारतीय टीम में अनुभव की कमी दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा जिम्बाब्वे में भुगतना पड़ सकता है.