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IND vs ZIM Live Streaming: हार का सिलसिला तोड़ने उतरेगी ‘अय्यर कंपनी’, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें; जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबला

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में युवा ब्रिगेड आज 23 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20 खेलने उतरेगी. जानें मैच की टाइमिंग, प्लेइंग-11 और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल.

By: Shivani Singh | Last Updated: July 23, 2026 12:56:58 PM IST

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में युवा ब्रिगेड आज 23 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20 खेलने उतरेगी. जानें मैच की टाइमिंग, प्लेइंग-11 और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में युवा ब्रिगेड आज 23 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20 खेलने उतरेगी. जानें मैच की टाइमिंग, प्लेइंग-11 और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल.


भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज का आगाज करने जा रही है. इस मुकाबले की सबसे खास बात यह है कि श्रेयस अय्यर पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी संभालते नजर आएंगे. अगर आप भी इस मैच को देखने के लिए उत्साहित हैं, तो चलिए आपको लाइव टेलीकास्ट, स्ट्रीमिंग, मैच टाइमिंग और संभावित प्लेइंग XI से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बताते हैं.

मैच का समय और तारीख

भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20 मुकाबला 23 जुलाई (गुरुवार) को भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा.

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कहां खेला जाएगा मैच?

दोनों टीमों के बीच यह पहला टी-20 मुकाबला हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर होगा.

लाइव टेलीकास्ट (TV पर कहां देखें)

भारत के इस जिम्बाब्वे दौरे के सभी मैचों का सीधा प्रसारण (Live Telecast) Unite8 Sports नेटवर्क पर किया जाएगा.

ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग

अगर आप फोन या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI (Probable Playing XIs)

भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, मयंक यादव, यश ठाकुर, प्रिंस यादव.

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, वेस्ली मधेवेरे, तादिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), डियोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, मिल्टन शुम्बा, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामहुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी.

हेड-टू-हेड आंकड़े (Head to Head Records)

भारत और जिम्बाब्वे की आखिरी भिड़ंत चेन्नई में T20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 मुकाबले में हुई थी. उस मैच में भारत ने 4 विकेट पर 256 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था और 72 रनों से एकतरफा जीत दर्ज की थी.

  • कुल मैच: 14
  • भारत जीता: 11
  • जिम्बाब्वे जीता: 3 (खास बात यह है कि भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पिछले 8 में से 7 मुकाबले जीते हैं.)

Tags: IND Vs ZIM Live StreamingShreyas IyerVaibhav Sooryavanshi
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