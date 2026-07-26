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IND vs ZIM: टीम इंडिया का शानदार कमबैक, जिम्बाब्वे को 3-0 से रौंदा, वैभव सूर्यवंशी रहे हीरो

भारत ने तीसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 192 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे 157 रन ही बना सका. कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत ने 3-0 से सीरीज जीती.

By: Satyam Sengar | Published: July 26, 2026 8:26:32 PM IST

भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज जीती.
भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज जीती.


India vs Zimbabwe: भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ भारत ने पूरे दौरे में शानदार प्रदर्शन करते हुए एकतरफा अंदाज में सीरीज अपने नाम की.
पहले बैटिंग करते हुए  भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा. युवा सलामी बल्लेबाज ने केवल 49 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 165.31 का रहा. हालांकि, वह वेस्ली मधेवेरे की गेंद पर ब्रैड इवांस को कैच देकर आउट हुए. वहीं, अभिषेक शर्मा इस बार बड़ी पारी नहीं खेल सके और 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर ब्लेसिंग मुजराबानी का शिकार बने.

टीम इंडिया की पारी 192 पर सिमटी

मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन ने 26 गेंदों पर 29 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 18 गेंदों में 27 रन की तेज पारी खेलकर रन गति बनाए रखी. अंत में रिंकू सिंह ने 14 गेंदों में 25 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. तिलक वर्मा 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस तरह भारत ने 192 रन बना सकी.

जिम्बाब्वे की खराब शुरुआत

193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही. ब्रायन बेनेट पहली ही गेंद पर मयंक यादव का शिकार बन गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. इसके बाद बेन करन ने 19 गेंदों में 20 रन और डियोन मायर्स ने 15 गेंदों में 19 रन बनाए, लेकिन दोनों बड़ी पारी नहीं खेल सके. कप्तान सिकंदर रज़ा भी पहली ही गेंद पर यश ठाकुर का शिकार बने, जिससे जिम्बाब्वे की टीम शुरुआती झटकों से उबर नहीं सकी.

157 रन बना सकी

मध्यक्रम में रयान बर्ल ने 43 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाकर संघर्ष जरूर किया, जबकि वेस्ली मधेवेरे ने 25 गेंदों में 28 रन का योगदान दिया. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाकर मेजबान टीम को कोई बड़ी साझेदारी बनाने का मौका नहीं दिया. मयंक यादव ने तीन विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जबकि यश ठाकुर ने दो अहम विकेट झटके. रवि बिश्नोई और आशोक शर्मा को भी एक-एक सफलता मिली. आखिरकार जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी और भारत ने मुकाबला 35 रन से अपने नाम कर लिया.

Tags: India vs Zimbabwe
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