T20I के 3 ऐसे मुकाबले, जब टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के आगे टेके घुटने, इन कप्तानों ने कटाई नाक!

IND vs ZIM: भारत और जिम्बाब्वे (IND vs ZIM) के बीच गुरुवार (23 जुलाई) से टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होने जा रहा है. इस सीरीज का पहला मुकाबला शाम 4:30 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. माना जा रहा है कि इस सीरीज में भारत और जिम्बाब्वे के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो टीम इंडिया का जिम्बाब्वे पर दबदबा साफ नजर आता है. हालांकि इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जिम्बाब्वे ने टी20 इंटरनेशनल में 3 बार भारत को शिकस्त दी है. अब एक बार फिर ये दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ टी20 सीरीज में मैदान पर उतरने जा रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत को जिम्बाब्बे से कब-कब हार मिली…

जिम्बाब्वे से कब-कब हारा भारत?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 14 मुकाबले गए हैं. इनमें से 11 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 मैचों में जिम्बाब्वे ने बाजी मारी है. दिलचस्प बात यह है कि भारत ने तीनों बार रन चेज करते हुए मैच गंवाए हैं. जानें किन मैचों में हारा भारत…

पहली हार: साल 2015 में भारतीय टीम को पहली बार जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैच में हार मिली थी. सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली भारतीय टीम 9 विकेट खोकर 135 रन ही बनाई पाई. जिम्बाब्वे ने 10 रनों से इस मैच को अपने नाम किया था.

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दूसरी हार: भारतीय टीम को साल 2016 में दूसरी बार जिम्बाब्वे से हार मिली थी. हरारे के मैदान पर खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए थे. इसके जवाब में एमएस धोनी की अगुवाई में उतरी भारतीय टीम 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन ही बना पाई. इसके चलते भारतीय टीम को 2 रन से हार झेलनी पड़ी.

तीसरी हार: भारतीय टीम को जिम्बाब्वे से तीसरी और आखिरी बार साल 2024 में मिली थी. जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बनाए थे. इसके जवाब में रन चेज करने उतरी शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 102 पर ही सिमट गई.

क्या फिर होगा उलटफेर?

भारतीय टीम एक बार फिर 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर गई है. इस सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच 25 जुलाई को होगा, जबकि तीसरा मैच 26 जुलाई को खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) संभालते नजर आएंगे. उनकी कप्तानी में भारत ने 7 मैच खेले हैं, जिनमें एक भी जीत नहीं मिली है. ऐसे में हो सकता है कि जिम्बाब्वे एक बार फिर भारत के साथ उलटफेर कर दे.