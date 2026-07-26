IND vs ZIM: अशोक शर्मा की वापसी, शिवम दुबे बाहर… तीसरे टी20 में भारत ने किए 2 बड़े बदलाव

IND vs ZIM 3rd T20 Playing XI: भारत और जिम्बाब्वे के बीच जारी 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी रविवार को खेला जा रहा है. यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में हो रहा है, जिसमें भारतीय टीम जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरी है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में 2 बड़े बदलाव किए हैं. पिछले मैच से ड्रॉप किए गए तेज गेंदबाज अशोक शर्मा की वापसी हुई है, जो प्रिंस यादव की जगह प्लेइंग-11 में आए हैं. दरअसल, पिछले मैच में प्रिंस यादव को चोट लग गई थी. वहीं, ऑलराउंडर शिवम दुबे को ड्रॉप करके सूर्यांश शेडगे को मौका दिया गया है.

भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. टॉस के दौरान श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं क्योंकि हम उसी विकेट पर खेल रहे हैं और उम्मीद है कि पिच धीरे-धीरे धीमी होती जाएगी.’ उन्होंने पिछले मैच को लेकर बात करते हुए आगे कहा, ‘हमने 220 रन बनाए और लड़कों ने शानदार शुरुआत की. बस, आज सुबह आकर उन प्रदर्शनों पर विचार करना रोमांचकारी है और जाहिर तौर पर मैं वैसा ही प्रदर्शन दोहराना चाहता हूं.’

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा, यश ठाकुर, मयंक यादव.

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली माधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी.

क्लीन स्वीप पर भारत की नजर

इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजर जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप करने पर है. भारत ने सीरीज के पहले 2 मैचों में जिम्बाब्वे को हराकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया है. भारत ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराया था. अब भारतीय टीम तीसरा मैच जीतकर भी जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं, दूसरी ओर जिम्बाब्वे की नजरें व्हाइटवॉश से बचने पर होगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी.