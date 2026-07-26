IND vs ZIM: अभिषेक शर्मा OUT, 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री… तीसरे टी20 में बदलेगी भारत की प्लेइंग XI!

IND vs ZIM 3rd T20I Playing XI: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जा रही टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. भारत ने शुरुआती 2 मुकाबलों में जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अब भारतीय टीम तीसरे टी20 मैच में भी जीत हासिल कर जिम्बाब्वे के क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

भारत बनाम जिम्बाब्वे (IND vs ZIM) का तीसरा और सीरीज का आखिरी टी20 मुकाबला रविवार यानी 26 जुलाई को खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में कई बदलाव होने वाले हैं. दरअसल, भारत ने सीरीज पहले ही जीत ली है. ऐसे में इस मुकाबले में एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिससे नए बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा.

तीसरे टी20 में कैसी होगी प्लेइंग XI?

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम 3 बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है. प्रिंस यादव पिछले मैच में चोटिल हो गए थे, जिसके चलते उनका खेलना मुश्किल है. ऐसे में अगर प्रिंस यादव नहीं खेल पाते हैं, तो उनकी जगह अशोक शर्मा को मौका दिया जा सकता है. वहीं, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जगह प्रभसिमरन सिंह को भी मौका मिल सकता है.

अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) पिछले कई मैचों से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. उन्होंने आखिरी 10 पारियों में सिर्फ एक बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट अभिषेक शर्मा को आराम देकर प्रभसिमरन सिंह को डेब्यू करने का मौका दे सकती है. बता दें कि प्रभसिमरन सिंह पिछले 2 सालों से आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

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हर्ष दुबे को भी मिलेगा मौका?

भारतीय स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को भी तीसरे टी20 मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11 में मौका दिया जा सकता है. हर्ष दुबे भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में रवि बिश्नोई को जगह ले सकते हैं. अगर वह इस मैच में खेलते हैं, तो उनका टी20 इंटरनेशनल डेब्यू होगा. वहीं, रवि बिश्नोई को आराम दिया जा सकता है, जो पिछले 2 मैचों से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

तीसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग XI

प्रभसिमरन सिंह/अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हर्ष दुबे/रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा/प्रिंस यादव, यश ठाकुर और मयंक यादव.