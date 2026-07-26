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IND vs ZIM 3rd T20I Free Live Telecast: वैभव सूर्यवंशी को यहां खेलते देखें बिलकुल मुफ्त, आज जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ करने उतरेगी भारतीय टीम!

IND vs ZIM 3rd T20I Live Streaming: जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ करने उतरेगी टीम इंडिया! वैभव सूर्यवंशी का जलवा मोबाइल और TV पर फ्री में कहां देखें? जानिए यहां.

By: Shivani Singh | Last Updated: July 26, 2026 4:17:23 PM IST

जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ करने उतरेगी टीम इंडिया! वैभव सूर्यवंशी का जलवा मोबाइल और TV पर फ्री में कहां देखें? जानिए यहां.
जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ करने उतरेगी टीम इंडिया! वैभव सूर्यवंशी का जलवा मोबाइल और TV पर फ्री में कहां देखें? जानिए यहां.


IND vs ZIM 3rd T20I Free Live Telecast: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज़ का आखिरी और तीसरा मुकाबला रविवार को हरारे में खेला जा रहा है. शुरुआती दोनों मैच जीतकर भारतीय टीम पहले ही सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की नजरें जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ (3-0 से क्लीन स्वीप) करने पर होंगी. साथ ही फैंस की निगाहें एक बार फिर से युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, ऐसे में आइए जानते हैं आप वैभव सूर्यवंशी को कहां खेलते देख सकते हैं वो भी बिलकुल मुफ्त.

इससे पहले शनिवार को खेले गए दूसरे T20 मैच में विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन और उप-कप्तान तिलक वर्मा की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने 90 रनों से एकतरफा जीत दर्ज की थी. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए ईशान किशन ने 44 गेंदों पर धमाकेदार 81 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने सिर्फ 29 गेंदों में नाबाद 60 रनों की आतिशी पारी खेली. इन बेहतरीन पारियों की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 219/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में 220 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम दबाव झेल नहीं सकी और 17.5 ओवर में महज 129 रनों पर ढेर हो गई.

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मैच कब खेला जाएगा?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह तीसरा T20 मुकाबला रविवार, 26 जुलाई को खेला जाएगा.

मुकाबला कहाँ होगा?

यह मैच हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा.

मैच कितने बजे शुरू होगा?

मैच का टॉस दोपहर 4:00 बजे होगा और पहली गेंद शाम 4:30 बजे (IST) फेंकी जाएगी.

TV पर फ्री में कहाँ देख सकते हैं?

इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Unite8 Sports चैनल पर होगा. अगर आप डीडी फ्री डिश इस्तेमाल करते हैं, तो DD Sports पर इस मैच का मुफ्त में आनंद ले सकते हैं.

ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कहाँ देखें?

अगर आप फोन या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

Tags: Ind vs Zimvaibhav sooryavashivaibhav suryavanshi
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