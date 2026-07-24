IND vs ZIM 2nd T20I Playing 11: अभिषेक नहीं, वैभव के साथ दिखेगा नया ओपनर! इस धाकड़ खिलाड़ी को मिलेगा मौका?

IND vs ZIM 2nd T20I Predicted Playing XI: पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से रौंदकर भारतीय टीम ने तीन मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार, 25 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. पहले मैच में 13 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने महज 19 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के जड़कर ऐसा तूफान उठाया कि जिम्बाब्वे की टीम मुकाबले में वापसी ही नहीं कर सकी.

हालांकि, दूसरे T20I के लिए भारतीय प्लेइँग इलेवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. टीम मैनेजमेंट पहले ही साफ कर चुका है कि इस सीरीज में बेंच पर बैठे युवा खिलाड़ियों को पूरा मौका दिया जाएगा. आइए जानते हैं दूसरे मैच में कैसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग XI.

प्रभसिमरन सिंह को मिल सकता है मौका

ओपनिंग की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी का खेलना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन उनके जोड़ीदार के तौर पर बदलाव दिख सकता है. अभिषेक शर्मा लगातार मुकाबले खेलते आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें आराम देकर बेंच पर मौका मिलने का इंतजार कर रहे प्रभसिमरन सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

एक विकल्प यह भी है कि ईशान किशन को अभिषेक की जगह ओपनिंग में उतारा जाए और प्रभसिमरन सिंह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएं. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर मोर्चा संभालेंगे. नंबर 5 पर तिलक वर्मा और नंबर 6 पर फिनिशर के रूप में रिंकू सिंह का खेलना तय माना जा रहा है.

फिर 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया

गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो कप्तान श्रेयस अय्यर पिछले मैच के विनिंग कॉम्बिनेशन को ही दोहरा सकते हैं. पहले T20I में सभी गेंदबाजों ने बेहद अनुशासित प्रदर्शन किया था. मयंक यादव ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर विकेट निकालकर विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था. वहीं लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 24 रन देकर (6 की इकोनॉमी रेट से) अहम सफलता हासिल की थी.

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग XI:

वैभव सूर्यवंशी

अभिषेक शर्मा / प्रभसिमरन सिंह

ईशान किशन

श्रेयस अय्यर (कप्तान)

तिलक वर्मा

रिंकू सिंह

शिवम दुबे

रवि बिश्नोई

मयंक यादव

अशोक शर्मा

प्रिंस यादव

कैसा रहेगा हरारे का मौसम?

क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि शनिवार को हरारे में बारिश के आसार बेहद कम हैं. मौसम विभाग के अनुसार फैंस को पूरे 20-20 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. शनिवार को हरारे में तापमान 22°C के आसपास रहेगा. बारिश की संभावना महज 10% है, जबकि नमी (Humidity) 45% और हवा की रफ्तार 19 km/h रहने का अनुमान है.