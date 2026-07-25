IND vs ZIM: अशोक शर्मा बाहर, यश ठाकुर का डेब्यू… दूसरे टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI

IND vs ZIM 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आज (25 जुलाई) को दूसरा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने कुछ बदलाव किए हैं. भारत की ओर से तेज गेंदबाज यश ठाकुर अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं. उन्हें अशोक शर्मा की जगह मौका दिया गया है, जिन्होंने पिछले मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. हालांकि वह अपनी छाप नहीं छोड़ पाए थे. इसके चलते दूसरे मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. उनकी जगह यश ठाकुर को मौका दिया गया है. उन्होंने हाल ही में इंडिया ए के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. जानें कौन हैं यश ठाकुर…

किसने जीता टॉस?

इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. कप्तान सिकंदर रजा ने कहा, ‘हम पहले गेंदबाज़ी करना चाहते हैं. आज पिच काफी बेहतर है और शायद उतनी मुश्किल न हो. उम्मीद है कि हमारे तेज गेंदबाज शुरुआत में ही विकेट चटका पाएंगे. टीम वही है.’ जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले में अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है.

कौन हैं यश ठाकुर?

भारतीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर का IPL में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं. 27 साल का यश ठाकुर कोलकाता का रहने वाले हैं, जो विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने 32 फर्स्ट क्लास मैचों में 93 विकेट लिए हैं. वहीं, लिस्ट-ए में यश ठाकुर के नाम 57 मैचों में 90 विकेट दर्ज हैं. इसके अलावा टी20 में यश ठाकुर ने 74 मैचों में 110 विकेट चटकाए हैं. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी.

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव.

कैसा रहा था पहला टी20?

23 जुलाई को भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत हुई थी. इस सीरीज के पहले मैच में भारत ने जिम्बाब्वे के 7 विकेट से हराया था. जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 40 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद पर 32 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा ईशान किशन ने 35 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 28 रन बनाए.