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IND vs ZIM 2nd T20I Live Streaming: कब, कहां और कैसे मुफ्त में देखें भारत-जिम्बाब्वे का दूसरा टी20 मैच?

IND vs ZIM 2nd T20I Live Streaming: 19 गेंदों में फिफ्टी जड़कर इतिहास रचने वाले वैभव सूर्यवंशी क्या फिर मचाएंगे धमाल? जानें कब और कहां देखें IND vs ZIM का दूसरा T20I मुकाबला.

By: Shivani Singh | Published: July 24, 2026 3:03:03 PM IST

IND vs ZIM 2nd T20I Live Streaming: कब, कहां और कैसे मुफ्त में देखें भारत-जिम्बाब्वे का दूसरा टी20 मैच?


भारतीय टीम शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में उतरेगी. इस मैच को जीतकर टीम इंडिया की नजर तीन मैचों की टी20 सीरीज को अपने नाम करने पर होगी. गुरुवार को खेले गए पहले मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की थी और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी.

यह जीत भारतीय टीम के लिए एक राहत की सांस लेकर आई है. तीन बार की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत को इससे पहले आयरलैंड (0-2) और इंग्लैंड (0-4) के दौरों पर हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन हरारे में मिली इस जीत के साथ ही टीम ने शानदार वापसी की है.

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युवा खिलाड़ियों का जलवा

पहले मैच में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने महज 19 गेंदों में तूफानी फिफ्टी जड़कर इतिहास रच दिया. वह अंतरराष्ट्रीय टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. वहीं लगभग दो साल बाद चोट से वापसी कर रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए. इसके अलावा ईशान किशन की 35 रनों की तेज तर्रार पारी और कप्तान श्रेयस अय्यर के नाबाद 28 रनों की मदद से भारत ने 126 रनों का लक्ष्य 6 ओवर से भी पहले आसानी से हासिल कर लिया.

गेंदबाजी में भारत की युवा पेस बैटरी ने भी काफी प्रभावित किया. प्रिंस यादव ने 29 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि अपना डेब्यू मैच खेल रहे अशोक शर्मा ने अपनी रफ्तार से सभी का ध्यान खींचा. दूसरी ओर, जिम्बाब्वे को इस मुकाबले में बेहतर शुरुआत की दरकार होगी. पहले मैच में टीम ने 26 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे और 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन ही बना सकी थी.

भारत बनाम जिम्बाब्वे 2nd T20I: कब, कहां और कैसे देखें मुकाबला?

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा T20I मैच कब खेला जाएगा?

यह मुकाबला शनिवार (25 जुलाई) को खेला जाएगा.

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा T20I मैच कहां आयोजित होगा?

सीरीज का यह दूसरा मैच भी हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ही खेला जाएगा.

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

यह मैच भारतीय समयानुसार (IST) शाम 4:30 बजे से शुरू होगा.

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे T20I का टीवी पर सीधा प्रसारण (Live TV) कहां देखें?

इस मैच का लाइव प्रसारण TV पर ‘Unite8 Sports’ चैनल पर देख सकते हैं.

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे T20I की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग (Live Streaming) कहां देखें?

फैंस इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ‘FanCode’ ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की पूरी स्क्वाड (Full Squads)

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अशोक शर्मा, रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन सिंह, रिंकू सिंह.

जिम्बाब्वे टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तादिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्जवा त्सिगा.

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