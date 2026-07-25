IND vs ZIM: अभिषेक शर्मा का कटेगा पत्ता! क्या दूसरे टी20 में प्रभसिमरन का होगा डेब्यू, ऐसा बन रहा समीकरण

IND vs ZIM 2nd T20 Predicted Playing XI: भारत और जिम्बाब्वे के बीच शनिवार (25 जुलाई) को दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में हो सकता है कि दूसरे टी20 मैच में भी भारतीय टीम उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरेगी. हालांकि इसके बावजूद माना जा रहा है कि टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं. जानें कैसी हो सकती है भारत की प्लेइंग-11…

क्या प्रभसिमरन सिंह करेंगे डेब्यू?

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के डेब्यू के कयास लगाए जा रहे हैं. प्रभसिमरन सिंह को पहली बार जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें दूसरे टी20 में मौका मिल सकता है.

बता दें कि प्रभसिमरन सिंह घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं. IPL 2026 में भी प्रभसिमरन सिंह शानदार फॉर्म में नजर आए थे. वह पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में अगर प्रभसिमरन सिंह को मौका मिलता है, तो वह अभिषेक शर्मा की जगह ले सकते हैं. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा को आराम देने पर विचार किया जा सकता है.

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हरारे की पिच रिपोर्ट

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर आमतौर पर गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को मदद मिलती है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से अच्छी स्विंग मिलती है, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में थोड़ी परेशानी होती है. हालांकि खेल आगे बढ़ने के साथ ही बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान हो जाता है. इस मैदान पर अक्सर 160-170 रन का स्कोर डिफेंड करने लायक होता है.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा/प्रभसिमरन सिंह, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव.