IND vs ZIM Weather Forecast: दूसरे T20I पर बारिश का खतरा! क्या रद्द हो जाएगा आज का मुकाबला? देखें आज कैसा रहेगा मौसम?

IND vs ZIM 2nd T20 Weather Forecast: 23 जुलाई को ज़िम्बाब्वे के साथ हुए पहले टी20आई में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई. श्रेयस अय्यर की बतौर भारतीय कप्तान यह पहली जीत थी. इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से मात दी. वहीं अब दोनों टीमें आज, 25 जुलाई को सीरीज का दूसरा मैच होने वाला है. यह मैच भी हरारे के मैदान पर खेला जाएगा. जिम्बाब्वे को सीरीज में बने रहने और मैच को आखिरी मुकाबले तक पहुंचाने के लिए ये आखिरी मौका है. वहीं अगर आज का मैच टीम इंडिया जीत जाती है, तो ये सीरीज भारतीय क्रिकेट टीम के नाम हो जाएगी. इस बीच आइए जानते हैं आज का मौसम कैसा रहने वाला है?

आज कैसा रहेगा मौसम?

हरारे में मौसम क्रिकेट के लिए अच्छा रहने की उम्मीद है, दोपहर भर आसमान में धूप खिली रहेगी. टेम्परेचर 8°C और 22°C के बीच रहेगा, और खेल शुरू होने के तय समय (लोकल टाइम दोपहर 1:00 बजे) पारा 22°C के आसपास रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है (0% बारिश), जबकि ह्यूमिडिटी लगभग 39% रहने की उम्मीद है और हवाएँ लगभग 14 km/h की रफ़्तार से चलेंगी, जिससे खेलने में कोई रुकावट नहीं आएगी.

इंडिया vs ज़िम्बाब्वे T20I: हेड-टू-हेड

मैच खेले: 15

इंडिया जीता: 12

ज़िम्बाब्वे जीता: 3

कोई रिज़ल्ट नहीं: 0

टाई: 0

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भारत VS ज़िम्बाब्वे दूसरा T20I: संभावित प्लेइंग XI

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव

ज़िम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, बेन करन, सिकंदर रज़ा, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामहुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़रबानी

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